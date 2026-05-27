遭受中東戰爭衝擊 英國能源帳單將上漲

英國能源監管機構宣布，受中東戰火推高天然氣批發價格的影響，英國能源帳單將在今年夏季上漲。圖為英國能源大臣米勒班。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國能源監管機構今（27）日宣布，受中東戰火推高天然氣批發價格的影響，英國能源帳單將在今年夏季上漲。

根據《法新社》報導，英國能源監管機構Ofgem表示，供應商可向客戶收取的費用上限將從7月起提高13%，平均每月帳單將增加約8英鎊（約台幣338元）。

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Ofgem指出，天然氣和電力的年度帳單將上漲至約862英鎊（約台幣3萬元）。Ofgem每季都會設定費用上限。

Ofgem聲稱，全球能源市場的波動是導致夏季價格異常上漲的原因。受中東衝突持續影響，天然氣批發價格上漲，正影響該機構支付的能源價格。

Ofgem補充，天然氣價格仍遠低於2022年俄羅斯入侵烏克蘭後能源危機高峰時的水平。

另外英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）在社交媒體上發文說「由於一場我們並未選擇的戰爭而導致價格上限提高，這對全國家庭來說無疑是一個令人深感不安的消息。為了降低油氣價格，緩和這場衝突至關重要。」

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