兆美元俱樂部「車拚」！南韓半導體雙巨頭在「這領域」遠遠落後美光

三星電子（見圖）和SK海力士為全球動態隨機存取記憶體產業的兩大巨頭，但尚未在汽車記憶體半導體領域佔據實質地位。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球記憶體晶片三強美光、三星和SK海力士市值都已突破1兆美元，儘管南韓半導體產業在人工智慧晶片蓬勃發展的背景下崛起為記憶體晶片強國，但在汽車晶片領域，南韓仍然落後美國的美光科技。

根據南韓汽車技術研究院發布的數據顯示，美國晶片製造商美光以51.7%的市佔（基於2024年營收預測）領先全球汽車記憶體晶片市場 。三星電子以16.8%的市佔率位居第二，而SK海力士僅以3%的市佔率排名第五。

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數據顯示，三星電子和SK海力士為全球動態隨機存取記憶體（DRAM）產業的兩大巨頭，但尚未在汽車記憶體半導體領域佔據實質地位。

業內專家表示，隨著自動駕駛技術的普及，汽車正變得越來越依賴軟體驅動，被比作移動電腦和巨型智慧型手機，南韓也需要在汽車半導體領域縮小差距。

南韓晶片製造商主要專注於為人工智慧資料中心和行動裝置提供高性能、高容量的半導體，這些半導體領域的研發週期比汽車領域快得多。

相較之下，美光科技在上世紀90年代初就進入汽車記憶體領域，並自此建立長期穩定的生產體系。

對於直接關係到乘客安全的汽車半導體而言，在極端條件下的耐用性和可靠性比尖端性能更為重要。此外，該行業的特點是產品週期長，一旦建立合作關係，就需要簽訂長期供應合約。這些特點為後來者設下了很高的進入門檻。

此外，南韓汽車產業對進口汽車晶片的嚴重依賴也日益引發擔憂。產業界擔心2021年疫情期間汽車晶片短缺的情況會重演，當時汽車生產中斷，全球汽車產業也因此受到衝擊。

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