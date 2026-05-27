台電發近6000萬獎助學金 助1.6萬學子逐夢

台電自1990年設立獎助學金，37年來不間斷幫助超過50萬名學子求學逐夢，累計發出超過20億元追夢基金。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電設立獎助學金已達37年，不間斷幫助超過50萬名學子求學逐夢，累計發出超過20億元追夢基金。台電今（27）日再度串聯全國20座電廠，提供約1.6萬人近6000萬元獎助學金，期盼受獎學生長大也能幫助他人，創造社會正向循環。

台電今日舉行「台電馨學 傳愛永續」2026獎助學金頒獎典禮，年度主場在林口發電廠，於新北市下福市民活動中心舉行，由台電總經理郭天合、新北市政府教育局副局長劉明超及新北市議會副秘書長李政勳等貴賓共同頒獎。

請繼續往下閱讀...

台電表示，台電除肩負穩定供電職責，也善盡企業社會責任，自1990年設立獎助學金制度至今，持續鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，37年來已幫助近50萬名年輕學子成長逐夢，發出獎助學金超過20億元。

過往曾獲頒台電獎助學金的林承瀚，特別拍攝影片以自身故事鼓勵學弟妹勇敢追夢。畢業於法律學系，在國立中央大學法政所進修的他，求學期間憑藉優異成績獲頒台電獎助學金，對當時的他不僅是經濟上的支柱，更是社會給予的肯定。林承瀚現於內壢國中任教公民，帶著法律的背景走進教學現場，期望發揮所長、回饋社會。

就讀國立臺灣師範大學英語系的吳秉樺，因家庭清寒，曾一度面臨失學危機，但他憑藉堅毅韌性考取公立大學並積極申請台電獎助學金，減輕家中經濟壓力。他立志未來投入英語網路教學或翻譯工作，以不斷學習、超越自我的精神，將台電的溫暖關懷化為翻轉人生的正向能量。

台電指出，今年台電獎助學金再度串聯全台北到南及離島20座電廠聯合頒發，近1.6萬人獲頒將近6000萬元。其中，主場林口電廠回饋在地學子共1765人，合計發出將近700萬元獎學金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法