台企銀開辦TISA基金服務，主打1000元低門檻、免信託管理費。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕為提供國人資產配置與退休規劃多元選擇，台灣企銀宣布正式開辦台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）基金服務，最低只需要新台幣1000元，就能開啟投資計劃，精準滿足客戶理財需求，並協助投資人逐步培養穩健的資產管理觀念，以實際行動實踐普惠金融。

TISA基金服務利用定期定額「長期持續投入、分散進場成本、紀律化投資」三大核心精神，幫助投資人建立長期紀律的投資習慣，穩健掌握投資節奏，逐步打造退休財務「第三支柱」。

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台企銀更打破固有理財門檻，客戶只需透過台企銀行動銀行App，即可輕鬆完成TISA帳戶開立，並以「低投資門檻」最低1000元，讓全民都能無負擔地參與市場投資，逐步建立穩健資產。

參與TISA基金投資，除了享有免申購手續費與低經理費等既有優勢外，為鼓勵投資人及早啟動長期投資計畫，台企銀也特別送出「TISA投資啟動禮」，即日起至2027年底，凡透過台企銀開立TISA帳戶並進行投資TISA基金者，皆享有「免收信託管理費」的優惠，讓投資人每一份投入都能更有效率地被運用，免除額外成本負擔，提升實質報酬率。

台企銀積極響應金管會政策，開辦TISA基金服務提升客戶體驗，未來亦將持續精進客戶在金融服務中所面臨的難題，透過有溫度的創新服務，致力成為客戶在人生各個階段中最信賴、最貼心的金融服務夥伴。

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