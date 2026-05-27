元太股東會通過配發每股5.9元現金股利，創歷年新高。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）今日召開股東會，順利通過配發每股5.9元現金股利，並完成董事改選。

元太去年獲利突破百億元，全年歸屬母公司業主淨利達 105.15 億元，創下歷史新高，年成長 18.5%，每股稅後盈餘 9.14 元，今日股東會順利通過將配發每股5.9元現金股利，也刷新歷史紀錄。

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此外，元太今年將進行董事改選，預計選出4席董事與獨立董事3席。

當選的4席董事分別仍舊為元太董事長李政昊、總經理甘豐源、元太副總陳永恒、信誼企業法人代表鄭夙雅，另外三席獨立董事則分別為成大教授蘇慧貞、台大教授李吉仁、郭瑞祥。

元太致股東報告書中提到2026年營運展望，元太指出全球 AI 發展帶動資料中心用電需求快速攀升，未來能源效率將成為科技產業核心競爭力。隨著半導體與 AI 基礎設施耗電增加，各國更加重視能源供應與分配，顯示技術也將朝低耗能方向發展。

面對此趨勢，元太將持續以電子紙為核心技術，強化節能顯示布局。相較 LCD、OLED 等發光型顯示技術，電子紙利用環境光顯示，可大幅降低耗電，並提供更接近紙張的閱讀體驗。公司將持續投入研發，提升色彩表現、畫質與使用體驗，朝「更像紙」目標邁進。

此外，元太也積極推動大幅寬製造與產線升級，以提升生產效率與成本競爭力，擴大大尺寸電子紙應用。雖然初期仍面臨良率與製程挑戰，但有助建立長期規模優勢。

在應用方面，彩色電子紙需求持續擴大，除零售電子標籤外，也延伸至戶外廣告、智慧城市與資訊顯示。元太將持續發展 Spectra、Gallery、Marquee 與 Kaleido 等產品平台，搶攻節能顯示商機，推動顯示產業朝更低碳、永續方向發展。

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