輝達進駐北士科恐缺電？劉品妡酸蔣萬安凡事推中央的CPU

台北市長蔣萬安。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達即將入駐北士科，用電情形掀起外界議論，台北市長蔣萬安卻拖延台電所提「文林變電所」方案迄今1年。對此，台北市第六選區（大安、文山區）市議員參選人劉品妡大酸，「看近日蔣萬安市長處理『北士科用電問題』，真不愧是國民黨最頂尖「CPU中央處理器」，即凡事推給中央，處理難題倒是一片空白」。

民進黨台北市議員第六選區（大安文山）參選人劉品妡（左）。（資料照）

劉品妡今（27日）於社群平台發文指出，她昨晚看思瑤委員發文非常有感。國民黨天天把「北士科」當成重大政績掛在嘴邊，結果台北市政府自己該處理的「文林變電所」建設工程，蔣萬安不但搞不定，身邊「蔣保母」們還集體出動轉移焦點，拼命用「能源政策」、「缺電」大打口水戰，試圖抹去北市府未能解決變電所建設、無法把電力從「發電端」引進「用電端」的責任。

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劉品妡酸說，藍白陣營平時對沈伯洋酸言酸語，結果蔣萬安和國民黨議員，轉頭就拿著沈伯洋的「生態系論述」和之前提過的「紐約防鼠硬體阻絕、帝國垃圾箱」政策瘋狂跟拜。這次保母們還在忙著集體救駕，結果蔣萬安自己先「倒戈」，急著要找台電談變電所。

劉品妡直言，「某種程度真的要『感謝輝達（NVIDIA）』。要不是輝達進駐北士科，大家還驚覺不到：最愛用嘴巴喊核電的國民黨，連個串接電力供應的『變電所』都不願處理。」

劉品妡質疑，如果連地方職權的變電所都推三阻四，還指望國民黨執政縣市蓋核電廠？想也知道，核電只是他們拿來罵民進黨的政治提款機。只要把責任推給中央能源政策，地方首長就不用為市政負責，國民黨立委也能順理成章在立法院惡意刪除預算，影響全台產業園區電力系統的改善期程。

劉品妡最後嘆說，「死都不接水管（變電所），再多的水（電力）送得進來嗎？」

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