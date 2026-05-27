嘉南旱象嚴峻？水利署：不樂觀但尚屬穩定

南部主要水庫整體蓄水量仍有1億噸。（圖取自水利署官網）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體報導指，嘉義旱象嚴峻，蘭潭水庫大片邊坡、乾涸沙洲已裸露長草，各界擔憂嘉南地區旱象看起來很嚴峻，恐影響稻作澆灌。水利署發言人王藝峰今天表示，時值枯水期尾聲，水庫蓄水率偏低是正常現象，目前水情雖稱不上樂觀，但還屬穩定，水利署也從蓄水率高的日月潭水庫調度支援供應嘉南地區，減輕嘉南大圳北幹線用水量。

水利署發言人王藝峰今受訪說明，前一波降雨大幅提升德基、日月潭等中部水庫的蓄水量，（目前德基水庫蓄水率93.1%、日月潭水庫83%），水利署昨天將新竹、台中的水情燈號由「水情提醒綠燈」調整為正常，目前全台水情燈號皆為正常，至於中南部地區，水利署現在正透過調度系統調配供水。

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王藝峰進一步說明，嘉義地區除可從蘭潭水庫、仁義潭水庫取水，也可從雲林湖山水庫、嘉南大圳北幹線取得部分水資源，嘉南大圳的水源主要來自烏山頭水庫，但目前曾文-烏山頭水庫系統因無顯著降雨，蓄水率逐步降低，因此水利署現在嘗試從濁水溪、日月潭水潭這端放水下來，透過濁水溪的集集攔河堰，走嘉南大圳左幹線往南輸送到雲林北港溪，以減輕嘉南大圳北幹線的用水量，透過調度運作，昨天、今天已成功送水，因此昨日旱災應變小組會議上檢討南部水情「目前不能講樂觀，但基本上是穩定」。

王藝峰續說，南部地區近期降雨雖相對稍少，但中長期來看，台灣已進入颱風季，後續颱風系統逐步形成，加上梅雨系統還存在，對未來水情也不會悲觀。

觀察南部主要水庫蓄水率，曾文水庫10.6%、烏山頭水庫17.3%、南化水庫25.1%、仁義潭水庫22.9%、牡丹水庫41.9%；值得注意的是，曾文水庫蓄水率僅1成雖看似令人擔憂，但曾文是全台最大庫容量水庫，蓄水率看似低但蓄水量仍有4774萬噸，合計南部主要水庫整體蓄水量仍有1億噸。

曾文水庫在本月上旬蓄水率就已逼近10%，水利署長林元鵬本月12日就曾說明，南部地區豐枯比9:1，意即枯水期的降水是豐水期的1成，目前是枯水期末期，南部水庫水位低屬正常現象，本月上旬時南部整體蓄水量仍有約1.15億噸，水情仍屬可控，因此不調整水情燈號，即使是「空梅」的最極端情況，也足以支應到7月底。

為維持民生公共及農業一期稻作最後抽穗用水需求，水利署加強水源調度、優先運用川流水及再生水、農業加強灌溉管理及產業落實自主節水等措施，目前水情仍屬可控，預計可在5月底順利完成嘉南灌區一期稻作供灌，也可穩定供應公共用水至6月底且保有1個月以上安全蓄水量。

氣象預報6月中旬後半至下旬台灣南方水氣偏多，水利署昨也表示，將密切監控6月上旬南部地區南化、曾文及烏山頭水庫集水區降雨實際降雨情形，並在水情會議滾動檢討各項節水調度措施，與農業部共同研商嘉南灌區二期稻作供灌策略。

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