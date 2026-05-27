內部信曝光！魏哲家親開溝通會後 匿名平台員工罵更兇

溝通會後社團罵聲不減。（取自TSMC大小事）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電內部近日爆發「砍分紅」爭議，大量基層員工匿名在臉書平台抱怨，台積電董事長魏哲家今日取消出差，親上火線開內部溝通會，不料會後平台上反彈聲浪不減反增，同時，也有員工曝光魏哲家「致全體同仁的一封信」的內部信，痛批根本是「消毒文」、「洗地文」。

魏哲家內部信曝光。（取自TSMC大小事）

魏哲家今日發送內部信，感謝全體員工過去幾年在研發、製造、管理與服務崗位上的投入與堅持，才能讓台積電在全球半導體產業維持領先。他也說明，若獎酬制度有任何調整，那目的從不是削弱對同仁貢獻的肯定，而是為了確保公司在未來10年、20年仍具備世界級競爭力。

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魏哲家信中也做出三項強調：「公司珍視人才的承諾不變」、「任何制度調整都會公平、透明、長期激勵為原則」、「公司成長成果將持續與全體同仁共享」。最後，內容提到台積電一路走來，遇到無數挑戰，「每次轉型與調整，都讓我們更加強大。今天的每一項決策，都是為了讓我們在下一個世代持續站在世界舞台中央。」並期許：「希望各位持續專注於創新與卓越，與公司共同迎向下一個高峰。」

但相關討論下方，不少員工痛罵：「聽君一席話，如同聽廢話」、「我來工作就是為了錢，不要整天給我灌雞湯」、「就會欺負員工，自己薪水年年double，不要臉」、「所以為什麼砍分紅？公司到底在說什麼？到底為什麼都不解釋？」

今日溝通會後，內部不滿情緒再度沸騰。除了不少員工質疑，昨日發布溝通會時間點故意選在下班後，名額更是短時間內就額滿，且沒有線上直播，「溝通會搞得像辦演唱會一樣」。另外，有員工不滿地列出今日溝通會成果懶人包，表示未來薪資最多也就是增加30%，就算未來公司比前一年多賺兩倍也是，且每一年都還會調整員工薪資成長比例，「白話就是說，要分員工多少錢，我說了算。」

不少無法參加溝通會的員工氣得大罵：「互信的基礎已經開始動搖了」、「不是溝通會是宣布會，沒有要溝通的意思」、「下班了各位 以後貨不用再趕趕趕了」、「以後做不完明天做的意思」。

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