GIS加速轉型！周賢穎：光波導Q1小量出貨、光通訊明年放量

GIS完成董事改選，董座周賢穎表示，光波導已出貨、明年拚放量。（公司提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控大廠 GIS-KY 業成（6456） 今日舉行股東會，順利完成董事改選，並推舉現任董事長周賢穎續任董座。周賢穎會後表示，隨著夏普龜山K2廠將於年底關廠，加上記憶體缺貨影響終端需求，今年下半年營運挑戰較大。不過，公司正加速轉型布局，除光波導產品已於今年第1季開始小量出貨外，光通訊相關業務也持續推進，預期明年起可望逐步放量，成為未來營運新動能。

GIS此次董事改選後，董事會結構也出現變化，獨立董事席次由原本3席增加至4席，首度達到過半數，女性董事共有3席。新任董事包括具EC領域背景的溫麗琪博士、平光科技董事暨執行長吳永順，以及由鴻海改派法人代表方光宇出任董事。

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針對市場關注的光通訊布局，周賢穎表示，公司並非直接投入CPO（共同封裝光學）整體方案，而是聚焦於光源封裝相關領域，包括CW Laser等雷射光源封裝與測試，同時也關注Micro LED在短距離光傳輸上的應用可能性。他指出，目前光通訊與指紋辨識部分設備可共用，但仍需添購測試機台。今年GIS整體資本支出約50億至60億元，其中光通訊相關投資約13億元，若後續客戶需求增加，明年資本支出仍可能進一步擴大。

在AR／VR應用方面，GIS目前主攻AR眼鏡光波導鏡片，並同步發展奈米壓印與蝕刻兩大技術路線。周賢穎透露，公司今年第一季已開始小量出貨，以奈米壓印技術為主，但目前規模仍不大，每月約數萬片，預估最快明年下半年至2028年初，才會看到較顯著成長。

產能布局方面，GIS持續推進越南新廠建設，目前部分廠房已完成封頂，預計8月完成建廠、第4季裝機。不過公司坦言，今年越南廠對營收貢獻仍有限，大量出貨時間點將落在明年第1季後。

至於外界關注何時能重返獲利，周賢穎表示，改善獲利一直是經營團隊的重要目標，但今年營運挑戰仍高。一方面記憶體缺貨導致終端產品出貨下修，影響指紋辨識等業務表現；另一方面，夏普龜山K2廠關廠，也衝擊顯示與筆電模組相關業務。不過，他也指出，空出的產能有助公司加速轉型，布局光通訊、光波導與高毛利光學元件市場，期待透過新事業逐步改善產品結構與獲利能力。

GIS第1季營收160.78億元，季減2.06%、年增5.86%，稅後虧損2.04億元，每股稅後虧損0.61元。

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