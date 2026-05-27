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晉升台灣新首富 陳泰銘：當下腦筋一片空白

2026/05/27 11:33

晉升台灣新首富，陳泰銘笑稱當下腦筋一片空白。（記者張慧雯攝）晉升台灣新首富，陳泰銘笑稱當下腦筋一片空白。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕根據美媒《富比士》（Forbes）即時富豪榜的最新資料，被動元件大廠國巨*（2327）董事長陳泰銘以156億美元（約4936億台幣）身價，取代鴻海（2317）創辦人郭台銘成為台灣新首富。今日國巨*股東會後媒體問晉升「台灣新首富」的感想，陳泰銘則笑稱「腦筋一片空白，沒想過這個問題」。

陳泰銘說，其實朋友傳給我這個訊息的時候，個人感覺「新首富」聽起來很華麗，但當下腦筋一片空白，也就是想都沒有想過這個問題，這個訊息對公司的團隊、對我來講「聽聽就好」，這種排名上上下下、每天股價都在變化。

他也說，包括我還有我們的團隊，還是專注在公司長期策略的發展、優化產品組合，持續讓整個營運變得更有效率，這個主要是國巨*併購許多公司，應該大家都看到不錯的成效，那也非常感謝整個市場的發展是正向的，當然這是一個重要的因素，其實另外一個最重要因素，也是因為國巨在過去這十年的轉型計劃，有發揮很大的這個效果，且這個轉型還在持續中。

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