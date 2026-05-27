裕隆董事長嚴陳莉蓮 親揭兩大成長動能

裕隆（2201）汽車今天召開股東會，裕隆董事長嚴陳莉蓮（右2）表示，去年受關稅與貨物稅雙稅未定衝擊車市，仍以穩中向前持續轉型。（裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）汽車今天召開股東會，裕隆董事長嚴陳莉蓮表示，去年受關稅與貨物稅雙稅未定衝擊車市，仍以穩中向前持續轉型，除推動新車型量產，並成功取得三菱紐澳市場電動車出口訂單，讓裕隆跨足國際市場。

同時拓展能源事業，逐步從電池製造延伸至儲能應用與工程服務，為公司建立新的成長動能。

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她指出，去年對台灣汽車產業而言是充滿挑戰的一年。受國際進口關稅議題及政策環境變動影響，市場觀望氣氛濃厚，導致整體車市規模萎縮至約41.4萬輛。

公司整體合併營收723.55億元，稅後淨利35.94億元，每股盈餘0.93元，營收年減134.21億元，主因汽車銷售市場衰退及金融融資業務維穩經營所致。

在經營發展上，公司仍秉持著穩健腳步尋求轉型成長，去年協同客戶與協力廠商完成了車型國產化率的審查，共同推出如MG G50+ 與 Foxtron BRIA等優異的國產汽油車及電動車產品，強化了裕隆維持國產車製造的動力和決心。

此外，與鴻華先進成功取得三菱汽車紐澳向車款的產品代工服務，擴大了國產量能與新客戶爭取，今年公司亦將持續爭取新客戶，穩固整車代工服務事業。

在資產運營表現上，裕隆城自112年開幕以來，經營穩健、營收持續成長，帶給公司穩定資產收益，公司也在今年完成了北區資產的整合管理架構，強化了資產的收益效益。

今年公司將持續深化與合作夥伴之協作，穩固既有產品銷售基礎，並推進新車型導入與量產準備作業，強化整體製造服務能力。

在電動車產品上，將持續推進BRIA與CAVIRA等車型之量產與市場拓展，並積極推進出口量產準備，協助客戶拓展海外市場，持續擴大CDMS業務發展。

汽油車產品上將持續優化NISSAN KICKS、SENTRA、X-TRAIL等主力車型，透過年度式樣更新及特仕車款推出，提升產品吸引力並強化市場競爭力。

在能源事業方面，將持續擴大動力電池代工業務，並拓展儲能相關應用場域，逐步建立可複製之應用模式。

在海外事業方面，將持續深化既有市場經營，並依各區域發展條件穩步推進相關事業布局，提升整體營運動能。

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