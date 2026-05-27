達明下半年營運增溫 客戶美洲擴廠點燃動能

達明董事長何世池指出，下半年整體市場需求仍維持成長，公司內部目標將力拚優於市場平均增幅。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕達明（4585）今天開完股東常會，管理層看好下半年營運表現優於上半年，並持續推動人工智慧（AI）技術導入協作型機器人應用。目前正將原先為人形機器人開發的訓練型（Training-based）技術，下放至單臂與雙臂機器人產品，目標加速工廠場域商業化落地，客戶於美洲市場擴產也將為未來增添柴火。

達明董事長何世池指出，下半年整體市場需求仍維持成長，公司內部目標將力拚優於市場平均增幅。不過，由於客戶建廠與導入時程不同，實際營收認列時間點仍需視專案落地進度而定。除了機器人本體之外，近年系統整合（SI）業務也明顯升溫，相關營收占比已從去年的約5%，提升至雙位數水準。

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區域市場方面，達明財務長王偉霖認為，未來幾年的主要成長動能將來自美洲市場，尤其是既有客戶擴廠需求，以及電子代工廠（EMS）赴美布局帶來的新機會。目前許多美國新增產線，其實是在台灣或東南亞完成驗證與調試後，再將成熟產線整線複製至當地，以降低建置風險並提升良率，因此即便需求來自美洲，部分營收仍可能認列於亞洲地區。

達明技術長陳尚昊說，公司持續擴大美洲服務量能，目前已透過合作夥伴於美國與墨西哥設立服務中心，並增加當地資源投入，能直接提供設備給大型客戶試用，未來不排除進一步設立子公司。

產品策略方面，何世池認為，機器人產業未來將逐步從傳統規則式（Rule-based）編程，轉向AI學習模式（Learning-based）。公司正將人形機器人開發過程中的訓練型技術，移轉至單臂與雙臂協作型機器人，希望降低終端客戶導入門檻，讓使用者不需要大量編碼與調校，即可快速完成應用部署。

何世池說，現階段市場真正重要的並非追求「通才型」機器人，而是聚焦特定場域與功能需求，打造可快速複製的標準化產品。公司目前提供單臂、雙臂及人形等多元產品方案，但短期內仍將以工業場域較具效率與穩定性的輪型機器人為主。

對於近期市場高度關注的人形機器人，達明則持較務實看法，何世池觀察，人形機器人在家庭應用具備潛力，但若要真正導入工業場域，「還有很長的一段路要走」，仍須克服穩定性、功耗、良率與成本效益等問題，目前市場仍偏向「本夢比」階段。

此外，達明也持續強化AI與視覺整合能力，視為提升產品附加價值與毛利率的重要方向，相較傳統規則式編程，AI學習模式能處理更複雜的動作與檢測流程，而自家系統整合團隊因可直接整合手臂、視覺與AI技術，在成本與導入效率上具備優勢，有助進一步擴大解決方案布局。

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