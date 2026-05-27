冠德今年推案150億元 增加商辦比重 不買股追求短期收益

冠德股東會通過多項議案，看好今年營運較去年成長。圖左為冠德董事長馬志綱、右為總經理張勝安。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕績優營建股冠德建設（2520）今舉行股東會，冠德董事長馬志綱表示，股市太好，讓房市相對黯淡，還有政策壓抑，購屋者正在消化這些影響，但這也不是壞事，房市回到自身需求，長期讓市場更健全。

近期不少建商把買地資金拿來買股，追求較高報酬，馬志綱認為，房市環境還有很多可以改善的地方，冠德仍會專注本業，董事會也支持這樣的做法，不會追求短期收益。

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冠德總經理張勝安進一步解釋，台灣經濟基本面表現佳，近期通膨、保值趨勢帶動房市剛性需求，加上投資人從其他地方獲利的買盤支撐，若建商產品地段、品牌、產品力佳，並把服務做好，就不容易被市場淘汰。

近幾年冠德陸續加大商業不動產領域投資、積極轉型，包括商辦、購物中心、飯店等，馬志綱表示，增加商業不動產比重就像投資組合調整，不過商場投資比建設責任更重，服務的時間更長，會慎重考慮商場的投資。

張勝安指出，冠德近幾年增加辦公室產品，嘗試探詢各種不同商業不動產需求，現階段以中小坪數辦公室為主，走精品、微型辦公室，每戶約40-100坪，在科技業、AI帶動下，看好商用不動產的買賣與租賃。

冠德今年將推出四個建案，其中台中兩案，「冠德崇德綻」總銷67億元、「G5站」總銷16億元，「G5站」第三季將開始銷售；台北萬華案總銷36億元，同樣今年第三季推出、明年完工；新北秀朗橋案總銷31億元，今年2月開始潛銷，已賣超過2成，合計四案總銷金額為150億元，其中「G5站」、秀朗橋案為商辦案。

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