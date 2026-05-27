國巨*股東會 陳泰銘強調AI非短期題材 接單出貨比高達1.3

國巨*董座陳泰銘強調AI非短期題材，接單出貨比已高達1.3。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨*（2327）今日舉行股東會，董事長陳泰銘再次強調，AI並不是短期的題材，而是一個會影響未來數十年以上的產業結構性轉變，未來不管是AI伺服器，還是整個智慧化社會——包含自動化設備、電動車、智慧工廠、能源管理與機器人，所有升級的背後，都需要大量高規格、具備頂尖客製化設計的高品質、高可靠度的電子零組件，而國巨已轉型成為一個電子零組件完整解決方案與高度客製化的服務商，成為全球客戶無可取代的策略夥伴。

他也表示，國巨長期在美國與台灣兩地建立的深厚信任及研發設計團隊，完美鏈結全球AI的兩大核心——「美國的創新設計中心」與「台灣的先進製造中心」，國巨憑藉在美國與一線科技巨頭建立的研發設計信任，結合台灣無可替代的製造與供應鏈優勢，將以領先的技術與足夠的產能，全面支持客戶的成長。

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陳泰銘也說，這點直接反應在國巨*的營運表現上，目前國巨*的接單出貨比（也就是所謂的B/B Ratio）已達到1.3（村田才1.25），預期產能稼動率將持續提高，一般品預計上升到80%以上，特殊品則會上升到90%以上。

面對不少同業提到產品從12週變16週，甚至到18週。陳泰銘則說，以他的角度來看，這個訊息表達的是「沒有成長的空間」，因為產能滿了，相較於國巨*每年都不斷擴產，與客戶從產品的發展，國巨*在技術上如何搭配等，這也是國巨會領先業界比較早的原因，至於產能則是每年都做擴充。

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