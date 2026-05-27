房價降、所得增 去年Q4全國房貸負擔率減輕1.67個百分點

房貸負擔率是以中位數所得家庭購買住宅為基準。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價降、所得增，根據內政部不動產資訊平台最新發布的房價負擔能力指標統計成果，去年第四季全國房貸負擔率季減1.67個百分點，不過，仍高達40.75%，整體來說全國還是屬於房價負擔能力偏低等級。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸負擔減輕一方面房價微減少，再加上薪資所得緩慢提升，統計出來房貸負擔率就出現略減狀況，也符合央行想要的房市軟著陸。

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六都則以新北市房貸負擔率季減最多、減少2.25個百分點，去年第四季稍微減輕至54.52%，不過，全國仍以台北市房貸負擔率最沉重、高達63.92%，季減1.55個百分點，而桃園市、台南市等二都房貸負擔率則是少數不到40%的都會區，去年第四季分別約36.24%、37.63%。

根據該統計成果報告，房貸負擔率是以中位數所得家庭購買住宅為基準，計算每月房貸支出可支配所得的比率，而去年第四季全國房價中位數950萬元，相較上季的975萬元，下降25萬元、季跌幅約2.56%，而中位數家戶一年可支配所得則從100.44萬元增加至101.91萬元、季增幅約1.46%，但五大銀行新承做購屋貸款平均利率小幅增加至2.304%，因而稍微推高房貸負擔率，上述三項因素影響下，導致去年第四季全國房貸負擔率微幅減少1.67個百分點。

進一步觀察六都以外縣市的房貸負擔率，僅剩雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市等4縣市則低於30%，屬於可合理負擔範圍。

僅4縣市房貸負擔率屬合理範圍

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，過去台灣房市最為人所詬病的是房價漲幅遠超過所得增長，而房貸負擔率就是用更精確的數字指標進行界定、追蹤的工具。以去年第四季的狀況來看，雖然房貸利率微增，但因為房價微跌、可支配所得增加，所以房貸負擔率稍降。然而房貸負擔實際要顧及的因素頗多，例如貸款年期的延長、寬限期使用的狀況、信用管制重置買盤結構、對貸款條件較不敏感的換屋及置產族比例等，都會影響判讀結果。

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