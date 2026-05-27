「都是為你好」成最毒詛咒？年薪百萬精英兒做錯「這件事」 慘被老媽斷絕關係

年薪百萬精英兒憂母親身體，找了頂級養老院，結果慘被老媽斷絕關係。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「我做夢也沒想到，出於好意的體貼，最後會變成親生母親對我的詛咒。」年薪高達800萬日圓（約合台幣160萬元）45歲男高橋和樹（化名）表示，雖然每月寄錢給母親貼補家用，但某次回家發現客廳桌上散落著藥袋，冰箱只有調味品之類東西，更重要是母親走路明顯變慢，每一步都像快要絆倒，於是幫母親找了頂級安養院，並稱「這都是為你好」沒想到母親憤怒咆哮：「你以為你是誰？永遠別再踏進這個家！」隨後將自己反鎖房門，留下錯愕的高橋。

日媒報導，由於獨自住在靜岡縣的母親美智子（化名）每月僅靠約10萬日圓（約新台幣2萬）勉強度日，因此，高橋每個月都會寄錢母親，然大約6個月後，他抽空回家，一進門卻讓他倒吸一口冷氣。

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「我母親原本是個一絲不苟的人，但客廳的桌子上卻散落著藥袋和宣傳單。真正讓我冷汗直冒的是廚房爐灶周圍。油漬就那樣留著，水槽裡還放著一個燒焦的鍋」。

而冰箱裡只有調味品之類的東西，讓他越來越擔心母親平時是否真的吃得好，更令高橋震驚的是母親的「走路方式」，母親走路明顯變慢、步履蹣跚，每一步都像快要絆倒。

驚覺母親獨居太危險，高橋當晚便用電腦瘋狂搜尋家附近的頂級安養院，印出精美簡章，並在大餐後貼心地遞給母親：「媽，這裡24小時有護理人員，費用我出，您搬去住吧！」

高橋本以為母親會鬆一口氣，怎料餐桌瞬間結冰。美智子臉色鐵青，當高橋補了1句：「我這都是為你好」時，母親徹底斷線。

美智子憤怒地將簡章摔在地上，顫抖咆哮：「你以為你是誰？大半年不回來，一回來不聽人說話就私自調查這地方？你以後不用來了，永遠別再踏進這個家！」隨後將自己反鎖房門，留下錯愕的和樹。

專家指出，這類「孝順變悲劇」的案例在現代社會屢見不鮮。子女往往站在效率與安全的角度思考，卻忽略了長者對「離開熟悉環境」的巨大恐懼。美智子比誰都清楚自己的衰老，要在新環境重新建立人際關係，對高齡者來說是極大的體力與精神負擔。

「這完全是我的自私。」和樹事後深刻反省。經過多次電話道歉、並保證「絕對尊重母親續住老家的意願」後，母子關係才終於破冰。

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