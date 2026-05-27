台電全國20座電廠頒發近6000萬獎助學金 助1.6萬學子逐夢踏實

台電大甲溪發電廠，在天輪分廠頒發和平區獎助學金。（台電提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台灣電力公司自1990年設立獎助學金，37年來不間斷幫助超過50萬名學子求學逐夢，累計發出超過20億元追夢基金。台電今天再度串聯全國20座電廠，提供約1.6萬人近6000萬元獎助學金，大甲溪發電廠回饋台中市和平區在地學子近800人，合計發出267.6萬元，盼受獎學生長大也能幫助他人，創造社會正向循環。

台電今天舉行「台電馨學 傳愛永續」2026獎助學金頒獎典禮，大甲溪發電廠今天在天輪分廠頒發和平區獎助學金。為免除學生舟車勞頓，台電先於5月26日新盛國小頒發東勢區獎助學金，預計於6月4日再將獎助學金頒發給梨山國民中小學及平等國小2校學生，以貼心偏遠地區學子。

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台電表示，台電除肩負穩定供電職責，也善盡企業社會責任，自1990年設立獎助學金制度至今，持續鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，37年來已幫助近50萬名年輕學子成長逐夢，發出獎助學金超過20億元。

台電指出，今年台電獎助學金再度由北到南串聯全台及離島20座電廠聯合頒發，近1.6萬人獲頒將近6000萬元。其中，大甲溪發電廠回饋在地學子近800人，合計發出267.6萬元。

大甲溪發電廠廠長黃陵育表示，電廠本於關心地方學生的初衷，頒獎獎助學金，嘉惠電廠所在地的無數青年學子，希望受獎人在求學路途能更精進，蒸蒸日上，日後感念台電的美意，返鄉貢獻所學。

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