聯電股東會通過配發股利2.6元 看好AI應用將帶動穩健成長

聯電股東會通過配發股利2.6元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今上午召開股東會，順利通過盈餘分派等案，每股配發現金股利2.6元；展望營運，聯電執行長王石表示，新加坡第三期擴產啟動、與英特爾在美國合作的12奈米將於明年量產，也完成AI、先進封裝與矽光子技術佈局，今年儘管大環境挑戰仍在，但隨著AI應用快速發展，半導體產業的長期需求仍充滿機會，聯電將致力為股東創造穩健且長遠的價值。

聯電去年合併營收為618.1億元，季增4.5%、年增2.4%，22/28奈米業務持續成長，進一步優化產品組合，稅後淨利417.16億元、年減11.6%，稅後每股盈餘3.34元，創近5年新低。聯電表示，儘管面臨全球消費需求復甦緩慢、地緣政治及匯率波動等挑戰，2025年仍繳出穩健成績，後續仍可穩健成長。

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展望營運，王石表示，在新增產能與全球佈局上，聯電將持續強化全球布局，新加坡第三期擴產啟動，與英特爾合作的12奈米美國亞利桑那廠，預計2026年完成驗證、2027年量產。

在新製程技術上，王石表示，聯電積極布局AI、先進封裝與矽光子技術，包括主動式中介層、深溝槽電容2.5D封裝及12吋矽光子平台試產，並持續推動永續發展，成為全球首家通過SBTi 1.5°C認證的晶圓代工業者，朝2050淨零目標邁進。

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