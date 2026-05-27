不只高德地圖！數發部示警4款中製App B站、愛奇藝都上榜！

數發部示警4款中製App，除高德地圖外，B站、愛奇藝都上榜。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部（下稱數發部）今（27）日召開記者會，點名包括中國導航App「高德地圖」，以及影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站）」、「愛奇藝（iQIYI）」與聊天軟體「BIMOBIMO」等4款中製行動應用程式（App）存在高度資安風險，提醒國人提高警覺，避免個資、定位與敏感資訊遭長期蒐集，甚至衍生國安疑慮。

數發部表示，針對高德地圖進行檢測後發現，該App要求存取多項與核心功能無關的敏感權限，包括在App關閉狀態下仍持續對外傳輸資料，以及讀取使用者通訊錄等，共涉及11項風險行為。

請繼續往下閱讀...

除了高德地圖外，數發部也指出，嗶哩嗶哩、愛奇藝與BIMOBIMO等3款App，也被發現要求存取與核心功能無關的敏感權限，例如：讀取行事曆、待辦事項，以及儲存空間中的系統檔案與資料等，若使用者同意授權，可能導致個人檔案與裝置資訊遭持續蒐集與識別，甚至於境外長期儲存與再利用。

數發部說明，本次資安檢測鎖定App中「讀取使用者操作行為」、「讀取其他App中的資料」、「讀取使用者裝置資訊」、「蒐集並分享使用者資料」等4大使用者核心風險（總計15項檢測項目），上述4款App檢測結果顯示，受測App普遍存在讀取使用者的剪貼簿、影音或即時影像、麥克風權限、行事曆或待辦事項，以及將資料傳輸到中國境內伺服器等行為。

數發部進一步解釋，即便使用者未明確授權相關權限，部分App仍可能利用背景程序或系統機制，在後臺持續蒐集個人資料，進而提升敏感資訊外洩的風險，例如：帳號驗證資訊、通訊內容或信用卡等金融資料，如遭不當取得，甚至可能衍生信用卡資訊外洩與盜刷風險。

此外，語音或影像資料亦可能遭不當利用，甚至被用於偽造或變造當事人影音內容，造成名譽損害或其他損失。

數發部也重申，依據我國《資通安全管理法》規定，公務機關不得下載、安裝或使用中製App，包含公務機關配發供業務使用的手機、電腦等設備，也必須遵守相關資安規範，以維護國家資通安全。

針對一般民眾，數發部也提出資安防護原則，包括安裝App前詳閱隱私政策、確認權限要求是否合理，以及安裝手機資安防護軟體等，以降低惡意連線與後門風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法