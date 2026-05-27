數發部公布高德地圖檢測結果！揭11項高風險行為、恐偷蒐個資與行蹤

數發部今公布中國APP高德地圖檢測結果。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕中國導航App「高德地圖」近期在台灣掀起資安爭議，數位發展部（下稱數發部）日前已將其列為危害國家資通安全產品，並禁止政府機關使用，也讓中製App潛藏的個資與資安風險，再度引發社會關注。

數發部於今（27）日召開記者會表示，在高德地圖方面，檢測發現該App要求存取與核心功能無關之敏感權限，例如：關閉狀態下對外傳輸資料，以及讀取使用者的行事曆、通訊錄、健康紀錄、使用者裝置識別碼等11項風險行為。

請繼續往下閱讀...

數發部指出，若高德地圖App長期隱密蒐集使用者地理位置與其他敏感個資，可能進一步分析掌握個人活動軌跡、居住地、工作地點與日常行蹤，增加個人隱私遭侵害與資料被不當利用的風險（例如被犯罪集團用於詐騙）。

此外，高德地圖提供的紅綠燈倒數計時、3D街景圖等功能，亦可能遭交叉比對利用，用以推測特定人士的行程、移動軌跡與活動規律，增加政府機關首長、重要公務人員等行蹤暴露與人身安全風險；倘若再結合長期蒐集的定位與個人資料進行分析，更可能衍生情報蒐集、敏感設施監控及資安滲透等國安風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法