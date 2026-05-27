官版房價指數終結連3跌 去年Q4僅剩台中、台南還在跌

最新發布的去年第四季內政部住宅價格指數，相較上季、全國微幅上漲0.04%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕官版房價指數終結連3季下跌。最新發布的去年第4季內政部住宅價格指數，相較上季、全國微幅上漲0.04%，中斷自去年第1季至第3季的連3跌趨勢，六都中，只有台中市、台南市等二都仍呈現連4跌，反觀其它四都均上漲。

內政部最新發布去年第4季六都住宅價格指數，以高雄市季漲幅最高、上漲約0.97%，第二則是台北市、季漲0.72%，第三為桃園市、季漲約0.65%，第四為新北市、僅季漲0.05%，而台南市季跌幅最深、下跌約1.02%，台中市則季跌0.58%。

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全國、六都官版房價指數均呈現年跌

不過，去年第4季全國、六都對比2024年同期，則全數呈現年跌現象、又以台中市年跌幅最深、下跌約6.65%，台南、高雄等二都年跌幅均超過4%，反觀雙北市年跌幅均不到2%，尤其台北市的年跌幅更在1%以內、僅下跌約0.04%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，搭配信義房價指數來看，也是呈現北部穩定，中南部房價修正，主要還是過去的房價飆漲區域，相對買氣也會比較觀望且對價格有修正期待，再加上過去短期房價大漲後，屋主也相對較有空間調整價格，因此統計呈現北穩中南部仍盤整緩修，不過價格修正都是在第一年幅度比較明顯，之後可能會慢慢收斂回穩。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，第4季GDP 暴衝12.68%創38年來單季新高，強勁的出口約佔GDP的65%左右，即便政策打炒房的態勢不變，但財富效應的心理支撐及實際外溢效果，大大舒緩房市量縮價跌的壓力。尤其是台北市高單價、高持有成本、低漲幅的格局，買盤回歸自住為主，中長期跌幅最淺，現在反彈也較有力，所以季漲0.72%，而高雄市則因為捷運聯開、公辦都更，再加上科技業投資等中長期投資意願、利多不斷，所以季漲0.97%，表現最突出。

黃舒衛認為，以今年經濟基本面表現及科技巨頭持續投資台灣的承諾來看，房市會出現明顯分化。部分區域、產品恐將突破信用管制的防線，複製過去股房連動的態勢，加持價格持穩向上，但也因為房價預期心理死灰復燃，信用管制不退，供過於求的超漲市場將繼續被凌遲。

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