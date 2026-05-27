焦點股》穎崴：訂單排半年 營收步步高

穎崴訂單旺，股價飆9795元漲停價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠、台股股后穎崴（6515）昨指出，AI驅動半導體產業比預期「好太多」，大家都忙著擴產，目前客戶對穎崴產能需求很旺，訂單已排到5至6個月以後，這是公司成立以來首見的盛況，今年營收創新高無虞，隨著新產能開出，穎崴有信心逐月及逐季走高。業績走旺利多，激勵穎崴今股價跳空漲停，達9795元、大漲890元，截至9點42分，成交量119張。

穎崴第一季合併營收為新台幣29.8億元，季增33.39%、年增29.73%；毛利率為43%，季增1個百分點、年減6個百分點，稅後淨利為6.99億元、季增44.72%、年增14.03%，創單季獲利新高，並賺近2個股本，稅後每股盈餘（EPS）為19.54元，營收與獲利同創單季新高。

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受惠AI帶動半導體產業進入新一波高速成長循環，穎崴在高階測試介面策略布局效益持續顯現，全球AI相關客戶需求維持強勁，下半年營運展望樂觀，並對全年營運目標達成充滿信心。因應客戶訂單需求，穎崴正全力擴充自製探針與測試座產能。

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