去年上市以來首見虧損，台化董座洪福源致歉、看下半年營運與上半年相當。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台化（1326）今日召開股東會，受中國超大產能過剩影響，各種產品嚴重低價競爭，加上去年4月美國啟動對等關稅，打亂原本穩健供應鏈，去年出現自上市以來首次虧損，股東會一開始，董事長洪福源致詞時就先與總經理呂文進向股東致歉，同時，台化持續以差異化產品為營運主軸，並切入高毛利複合材料，看下半年營運績效與上半年相當。

呂文進表示，去年下半年起啟動的瘦身工作，合併生產的產品有芳香烴、SM、塑膠、尼龍、紡織等，依目前市況及運作情形，應不至於再縮減規模，並朝差異化、高值化規格發展，加大開拓有利基市場，並開發有潛力的新事業。

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他也指出，2月下旬美伊爆發衝突，荷姆茲海峽被封鎖，很多油輪卡在波斯灣內，全世界近20%的原油，無法從波斯灣國家輸出，國際油價暴漲，連帶輕油與化學品價格齊漲，3月利差更加轉好，加上尚有低成本庫存，第一季每股稅後盈餘（EPS）超過1元，比去年大幅改善。

呂文進認為，第二季合併營收，量差會縮減，可是價差會增加，預估與第一季相當，在料源稀缺的情況下，穩定供應有利基的客戶，並以低庫存操作，避開高價原料及跌價損失風險，努力維持盈利；至於下半年，由於波斯灣國家石化工業受到不同程度的破壞，中國以外地區供料短缺情況將延續，而中國過剩產能將會彌補這個缺口，有利於利差改善，預期經營情況審慎樂觀，台化適時提高開動率，擴展海內外有利基市場，創造更好的利益，希望保持與上半年的績效相當。

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