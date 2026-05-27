無人機飛控晶片來自中國？雷虎重訊說明了

圖為雷虎飛天刀無人機Striker。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，雷虎送交陸軍司令部「訓練用自殺式無人機」的「飛控晶片」上有被刻意磨除的「CHN」中國製字樣，對此，雷虎表示，這是因為來自意法半導體原產地封裝程序，所見的「CHN」字樣，是該晶片之地區性封裝標示，完全符合政府採購契約對非中國製零組件之要求。

雷虎今日重訊指出，市場發布有關雷虎交付陸軍司令部「訓練用自殺式無人機」驗收乙事之相關報導。為維護廣大投資人權益、確保政府機關與國軍單位之正確認知，特依據我國法規與產業事實，鄭重聲明。

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雷虎指出，2025年4月依政府採購法規定，標得陸軍司令部「訓練用自殺式無人機」採購案。於5月13日進行第一階段驗收時，採購單位就交驗裝備之飛控晶片外部標示進行例行確認，並依標準程序啟動行政調查。尊重並全力配合陸軍司令部依法進行之程序，已於第一時間主動將完整之零組件原產地證明文件及供應鏈溯源資料提交採購機關，協助依法加速釐清事實。

雷虎說，就法理依據，原產地證明（COO）完全符合我國《貿易法》標準。雷虎進一步指出，針對媒體關注之飛控核心晶片，雷虎提出以下法規與產業技術說明，包括1. 官方原產地證明（COO）合法有效，雷虎使用該飛控核心晶片（型號:STM32F722RET6）由意法半導體（STMicroelectronics S.A.）研發與製造。意法半導體為全球前十大半導體製造商，總部登記於法國，係民主陣營非紅供應鏈最具代表性之歐洲半導體廠商之一。雷虎持有該晶片之原廠官方「原產地證明書（Certificate of Origin, COO）」，產地登記國明確標示為法國，完全符合政府採購契約對非中國製零組件之要求。

雷虎強調，符合我國法規之「實質轉型」認定基準驗收現場所見之「CHN」字樣，為該晶片之地區性封裝標示。依據我國經濟部《原產地證明書及顯著資格條件辦法》及世界貿易組織（WTO）國際貿易慣例，半導體晶片之原產地認定，係以核心技術設計（IP）及晶圓製造

（Wafer Fabrication）等發生「實質轉型」之所在地為準。後段之測試與封裝作業，依法不影響其原產地之法定歸屬。意法半導體此一產品之COO核定為法國，符合上述法規標準，亦為全球半導體供應鏈之普遍作業模式，並非雷虎個案。

雷虎說，該晶片之核心架構與矽智財（IP）均在歐洲完成設計與製造，資安架構符合國際軍規標準，並非中國本土自主研發技術。此為全球採用意法半導體產品之國防廠商之共同實踐，雷虎產品之資安合規性不因封裝地標示而受任何影響。

雷虎表示，產品線嚴格區隔，訓練用機與Blue UAS軍規產品完全獨立，本案受查產品為「訓練用途」之低成本機型，其設計目的在於提供國軍飛行員低成本、高頻次之FPV操作訓練，與雷虎取得美國國防部Blue UAS資安認證之Overkill FPV旗艦作戰系統，屬完全獨立、互不隸屬之產品線。兩者在採購規格、零組件選用標準、資安驗證層級及供應鏈審查深度上均完全不同，請各界勿混為一談。

雷虎強調，Overkill FPV系列之供應鏈可追溯性，業經美國國防部獨立審查核驗，其Blue UAS認證狀態與本次國內訓練用機驗收程序完全無關，不受任何影響。

雷虎指出，已將意法半導體官方原產地證明（COO）、我國相關法規依據及完整供應鏈溯源文件正式提交採購機關。將配合主管機關依法完成審查程序，並於調查結論確認後依規定公告。此案目前對本公司整體財務狀況、業務營運及與美方國防合作夥伴之既有合約執行均無重大影響，相關合作進展依計畫推進。後續將依合約程序賡續辦理履約事宜，並持續依法即時揭露重大資訊，保障全體投資人權益。

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