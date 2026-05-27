蔣萬安出席輝達員工大會 送黃仁勳兩件禮物

台北市長蔣萬安今（27）天將出席輝達員工大會。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（27）早受邀出席輝達在北士科T17、18基地舉辦的台灣員工大會，他表示準備了台北市的市鑰要送給黃仁勳，代表台北就是輝達的家，今天輝達員工大會也象徵台北邁向世界AI發展的起點，台北跟輝達會持續努力打開AI發展時代重要之門。

蔣萬安在出發前往T17、18參加輝達員工大會前受訪，被問到會跟黃仁勳談些什麼時表示，「什麼都可以談」，包括未來台北在AI產業發展中扮演的角色，以及如何跟輝達共同努力，打開AI創新發展的世代大門。他也準備了禮物送給黃仁勳，其中一項是台北市的市鑰，代表台北就是輝達的家，同時共同開啟一個新的時代。另外一個禮物，他先賣關子，現場大家就會知道。

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蔣萬安說，據他了解，輝達今天在 T17、18 舉辦的員工大會，現場準備了阜杭豆漿的早餐，讓他想起週一在南陽街的台灣半導體產業發源地紀念牌揭牌活動；半個世紀前，當時不到 400元的早餐，開啟了台灣半導體發展之路，半世紀之後，輝達員工大會也象徵台北邁向世界 AI 發展的起點，台北跟輝達會持續努力打開AI發展時代重要之門。

蔣萬安也提到，2月跟輝達正式簽約後，3月完成地上權設定，4月完成土地點交，4月底協助T17、18合併之後圍籬的設置，目前也全面地給予各項的行政協助，而且加速審議的流程。輝達也有他們設計圖整體的考量，一切都尊重輝達規劃的相關期程。

至於會不會跟黃仁勳談電力的問題，他重申「什麼都可以談」，黃仁勳也多次公開表示台灣必須要更多的能源，才能夠有實質經濟成長。台北很希望能夠歡迎更多的企業來，而且能夠有穩定的供電，國家整體的能源政策就非常關鍵跟重要。

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