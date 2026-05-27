有錢也租不到房！60歲男子揭日本殘酷現實 「這句話」說出就會被拒絕

日本老人租屋有多難？只要承租者超過「60歲」就會被房東直接拒絕。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕明明有資產、有收入，甚至願意支付高房租，卻還是找不到地方住，如今有越來越多日本高齡者正在面對的殘酷現實。日媒指出，這並不是什麼特殊案例，而是只要承租者超過「60歲」，所有房東全部拒絕。

日媒報導，一名60多歲男性日前透過房仲尋找東京23區內、月租15萬日圓（約新台幣近3萬元）的LDK住宅。男子本身擁有穩定收入與充足資產，理論上應屬於房東眼中的「優質租客」，但結果卻完全相反。在房仲公司接連聯繫多位房東後，得到的答案幾乎一致拒租。

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據悉，這名男子最大的問題並不是收入、保證人或信用紀錄，而是「年齡」。

負責接待這名男子的，是神奈川房仲公司「Ed Bond」創辦人鮎川沙代。她坦言，過去無論客戶背景多特殊，包括單親媽媽、外國人、家暴受害者甚至有前科者，她幾乎都能想辦法找到房子，但這次卻徹底碰壁。只要房東一聽到「60多歲」，幾乎全部直接拒絕，連進一步討論條件的機會都沒有。

這背後真正原因，則是日本房東對「孤獨死」的高度恐懼。許多房東最擔心的，不是高齡者繳不起房租，而是獨居老人若在屋內過世卻長時間沒被發現，後續將衍生房屋修繕、心理壓力與租屋價值受損等問題。

相較於年輕人平時會上班、上學，較容易被外界察覺異狀，獨居高齡者往往社交接觸較少，一旦發生意外，發現時間可能大幅延後。

鮎川認為，日本高齡租屋問題的核心，從來不是「沒錢」，而是整個社會對高齡獨居風險的焦慮。她曾嘗試導入IoT感測器，希望降低房東疑慮，但後來發現，這種方式其實只是站在房東角度思考問題。

她認為，高齡者真正想要的，不是死後趕快被發現，而是活著的時候不要孤單。因此，她後來創辦位於神奈川藤澤市的多世代共生公寓。她表示，這裡並非養老院，也不是高齡照護設施，而是讓高齡者與年輕人共同生活的住宅社區，目前已有超過100人排隊等待入住。

報導指出，在這裡入住的年輕人會以「社會工作者」身份入住，只要平時主動與高齡住戶互動、關心生活，就能享有半價租金。高齡者則透過日常交流，重新建立與社會的連結。對於年輕人而言，這裡也成為少數能自然接觸高齡世代人生經驗的地方。

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