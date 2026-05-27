台灣最大企業簡訊平台出包 資安專家示警數位信任危機浮現

資安專家示警，整體OTP驗證體系可能面臨結構性風險。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣企業簡訊龍頭平台EVERY8D近日爆發大規模服務異常，引發高度關注。由於EVERY8D長期占據國內企業簡訊市場龍頭地位，每月簡訊發送量超過1億則，廣泛應用於銀行OTP（一次性密碼）驗證、電商交易確認、會員登入、政府通知與金流認證，也讓外界憂心台灣高度依賴簡訊驗證的數位信任機制是否出現破口。

早在5月中起，社群平台Threads上便陸續出現電商、開店平台與線上金流業者抱怨，指出EVERY8D平台連續數日發生當機、延遲與訊息無法送達等問題，影響交易通知與驗證流程。

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提供EVERY8D服務的資服業者互動資通昨日也對此事件發出聲明表示，初步判斷為伺服器硬碟資料毀損，後續進一步偵測到部分系統異常情形，已啟動內部檢視與資安應變程序。

然而，資安專家認為，此事件真正令人憂心的，不只是簡訊平台服務中斷，而是整體OTP驗證體系可能面臨的結構性風險。OTP簡訊早已成為金融交易、政府服務、醫療驗證、電商支付與會員登入的重要身份驗證機制，一旦簡訊平台遭入侵，受影響的不只是單一企業，而是整體供應鏈與數位服務可信度。

資安專家鄭加海指出，這次事件也暴露出台灣企業常見的資安問題，包括AD權限過度集中、內外網缺乏有效隔離、管理介面對外暴露、Legacy舊系統未汰換，以及缺乏持續性威脅監控能力。

他提醒，外界不應低估簡訊資料外洩的潛在風險，真正危險的未必只是電話號碼本身，而是駭客可能透過OTP通知、政府簡訊、金融與醫療互動紀錄，重建使用者行為模式與社交關係，進一步發動高擬真社交工程與SMS Phishing（Smishing，簡訊釣魚）攻擊。

他建議金融機構與大型企業應立即啟動供應鏈資安盤點，重新檢視OTP服務供應商的權限控管與資料交換機制，並全面強化AD安全治理，包括導入Privileged Access Management（PAM）特權帳號管理、Tiering分層管理、多因子驗證（MFA）與異常權限監控。

此外，他也呼籲企業加速導入Zero Trust零信任架構、XDR威脅偵測平台，以及Deception欺敵誘捕技術，提高對橫向移動與勒索攻擊的早期發現能力，避免駭客長時間潛伏於核心系統之中。

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