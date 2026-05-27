荷包「超有感」！理財專家曝9大省錢心法，無痛存出大財富。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕物價飛漲時代，薪水總是追不上帳單的速度嗎？知名個人理財大師戴夫·拉姆齊（Dave Ramsey）分享了9個兼顧生活品質與荷包的「超有感」理財習慣，只要在日常生活中做出微小調整，就能輕鬆掌控金錢主導權，朝著財務自由大步邁進。

《Gobankingrates》報導，拉姆齊表示，無論你是剛開始理財之旅，還是想要保持良好的理財習慣，下述9個簡儉習慣，皆能幫你掌控自己的金錢。

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1.購買通用產品

最簡單的省錢策略之一就是放棄購買名牌產品，拉姆齊建議，日常用品，如主食、藥品、清潔用品和紙製品，應改用通用品牌的產品。

2. 取消未使用的訂閱和會員資格

訂閱費用不斷攀升是真實存在的，而且正在蠶食你的預算。拉姆齊建議你認真審視所有定期支出，從串流媒體服務到健身房會員，並問自己一個簡單的問題：這真的為我的生活增添價值嗎？如果答案是否定的，那就該取消了。

3.降低能源支出

減少家庭能源消耗是降低每月開支最簡單的方法之一。拉姆齊建議養成一些切實可行的習慣，這些習慣可以帶來顯著的改變：如縮短淋浴時間以減少熱水費用、盡可能用冷水洗衣服、離開房間時請關燈、及時修理漏水的馬桶和水龍頭。

4.自備午餐上班

外出用餐雖然方便，但也是最快花光預算的方式之一。拉姆齊建議，帶午餐上班既能省錢又能吃得更健康，無論是晚餐剩菜還是提前準備好的沙拉，長期下來都能省下不少錢。

5.不要在晚上和週末外出用餐

外出用餐，尤其是在晚上和週末，會悄悄地掏空你的預算，拉姆齊表示，如果你真的想擺脫債務，就必須減少餐飲支出。

6.更換手機套餐

手機通訊與保險費用常隨時間默默膨脹。拉姆齊強烈建議「貨比3家」，積極致電現有廠商議價，若無法提供優惠，就勇敢更換服務商。

7. 嘗試1個月不消費

如果你真心想存錢或還清債務，拉姆齊建議30天內，只把錢花在生活必需品上，例如食品雜貨、帳單和交通費，同時削減所有非必需開支，這項挑戰能有效重塑你的消費習慣，並增加你的儲蓄。

8.能自己動手就自己動手

聘請專業人士進行所有家居項目或維修很快就會花費不菲。拉姆齊鼓勵大家養成自己動手的習慣，尤其是一些自己力所能及的任務，從安裝防濺板到製作長凳或鋪設新地板，許多項目比你想像的更容易完成。

9.避開那些誘惑你的商店

我們每個人都有那麼１家店，進去只想買1樣東西，出來卻買了5樣。如果你想堅持預算或償還債務，那就遠離那些會讓你衝動消費的地方。認清自己的消費誘因是維持消費自控的關鍵。

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