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美股收盤》美光暴漲19％、美股多收紅 日月光、聯電ADR暴漲

2026/05/27 06:36

美光股價26日暴漲19%，帶動半導體與AI概念股上漲。（路透）美光股價26日暴漲19%，帶動半導體與AI概念股上漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國華爾街股市26日在科技股帶動下大多收漲，標普500指數與那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高，其中記憶體大廠美光股價暴漲19%，帶動半導體與人工智慧（AI）概念股上漲。

值得注意的，是聯電ADR大漲15.7%，日月光ADR大漲11.89%，今天這兩檔股票在台股的表現值得觀察。

綜合媒體報導，美光這波漲勢受惠於稍早瑞士銀行集團（UBS）將其目標價從535美元大幅調升至1625美元，美光26日收盤暴漲19.29%，市值首度突破1兆美元。由於美光暴漲，也帶動記憶體類股同步大漲，晶片股全面走強。

標普500指數終場上漲0.61%，收在7519.12點；那斯達克指數勁揚1.19%，收在26656.18點，兩大指數同步改寫歷史新高。道瓊工業指數則受到消費性類股拖累，終場下跌118.02點，收在50461.68點。

其他焦點個股方面，AMD大漲7.78％、博通上漲1.90%、輝達下跌0.22%、高通上漲4.48%；台積電ADR上漲1.93%，收在412.32美元。

道瓊工業指數下跌118.02點，或0.23%，報50461.68點。

那斯達克指數上漲312.21點，或1.19%，報26656.18點。

標普500指數上漲45.65點，或0.61%，報7519.12點。

費城半導體指數上漲674.36點，或5.53%，報12876.91點。

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