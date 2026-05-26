瑞銀調漲目標價逾3倍 美光狂漲市值首破1兆美元

美光狂漲市值首破1兆美元。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透26日報導，在瑞銀證券（UBS）以人工智慧（AI）需求強勁，以及簽署供應長約為由，上調記憶體大廠美光科技目標價逾3倍後，26日早盤美光股價開盤狂漲逾18%，市值首次突破1兆美元。

瑞銀該修正後的價格是46家預測美光目標價券商中最高的，這意謂該公司未來12個月的市值將接近1.8兆美元，截至上週五收盤，美光市值為8469.3億美元。

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報導說，瑞銀將美光目標價從先前的535美元，調漲逾3倍至1625美元。美光上週五收盤報751美元。

瑞銀指出，記憶體產業出現3至5年長約，鎖定出貨量並局部固定價格，可能使美光營利狀況趨於穩定。瑞銀也說，相關協議預料涵蓋日益成長的DRAM供應，從而提高需求能見度，減少價格波動。

瑞銀指出，基於長期合約以及人工智慧（AI）驅動的需求重塑該公司營利能力，其本益比沒有理由與輝達存在太大差異。瑞銀補充，超大規模資料中心營運商越來越願意以價格靈活性換取長期供應保障，這一轉變支撐了這些合約的簽訂，並有助於穩定整個產業。

瑞銀預計，隨著投資人對其長期營利持續性的信心增強，美光科技的估值倍數將有所提高，並逐漸接近其他半導體同業。

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