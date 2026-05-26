世界第三大水果生產國 出口僅占總量3％ 背後原因讓人驚訝

巴西是世界第三大水果生產國，出口的最大限制因素並非生產環節，而是結構性問題。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管巴西是世界第三大水果生產國，但其水果出口量僅佔總產量的3%，背後原因讓人驚訝。國際鮮果貿易顧問、Xportare公司合夥人加布里埃爾·利馬·杜波依斯（Gabriel Lima Dubois）表示，這不僅體現了巴西國內市場的巨大規模，也反映了國際市場仍有巨大的未開發潛力。

加布里埃爾認為，出口的最大限制因素並非生產環節，而是結構性問題。他表示，「我們的產量很大，但出口新鮮水果需要嚴格的紀律、品質標準、文件齊全、可追溯性和周密的計劃」。

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加布里埃爾指出，港口擁擠、運費、貨櫃供應、運輸時間和冷鏈可靠性是一些最常見的障礙。運輸新鮮水果本質上是在與時間賽跑。幾天延誤就會縮短產品的保質期，導致索賠數量增加，並損害出口商的聲譽。

歐洲仍然是主要目的地，荷蘭是主要入境點，其次是西班牙、法國、義大利、德國和英國。

然而，加布里埃爾警告，供應過度集中是不可取的。他稱 「我們仍然過於關注單一市場」。亞洲和中東地區是最具成長潛力的地區，尤其是熱帶水果和特色水果，因為需求正在上升，而巴西的市場佔額仍然不足。展望2030年，加布里埃爾重點介紹芒果、青檸、酪梨、甜瓜、生薑和葡萄等產品的潛力水果。

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