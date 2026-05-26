永冠-KY兩本財報未繳 金管會：最快11/18下市

永冠-KY除了2025年財報沒如期申報，2026年第一季財報也沒申報，依規定，最快11月18日下市。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會證期局今天表示，由於永冠-KY（1589）前任會計師終止委任後，沒有會計師能夠接手，因此，除了2025年財報沒如期申報，2026年第一季財報也沒申報，還欠了兩本財報；依規定10月8日會公告終止上市，40天後終止上市，最快11月18日下市。

金管會證期局今天表示，截至2026年5月15日上市（櫃）公司應申報家數，共計1,950家（含第一上市櫃），除第一上市公司永冠-KY，未如期出具今年第1季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

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證期局副局長黃厚銘表示，依規連續六個月沒恢復正常交易，且未補正財報，最快預計10月8日公告，加上40天公告，最快11月18日下市。

此外，證期局也公布，上市公司（不含第一上市公司）今年第1季累計營業收入新臺幣12兆7559億元，較去年第1季增加2兆7067億元，增加26.93%，營收金額為近十年最高；稅前淨利為1兆6084億元，較去年第1季增加5278億元，增加48.84%，稅前淨利金額同為近十年最高。

證期局說明，今年第1季獲利成長產業包括半導體業憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場商機，帶動獲利成長；電子零組件業因受惠於AI伺服器及高效能運算之強勁需求，推升獲利；塑膠工業受惠AI帶動電子材料產品銷量增加，以及美伊戰爭推升油價，石化塑膠產品行情跟漲，致獲利成長。

在上櫃公司（不含第一上櫃公司）方面，今年首季累計營業收入為8411億元，較去年第1季增加1337億元，增加18.90%，營收金額為近十年最高；稅前淨利為1359億元，較去年第1季增加614億元，增加82.42%，稅前淨利金額為近十年最高。

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