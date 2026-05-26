台歐合作無人機等國安領域 賴總統：共創可信賴的民主供應鏈

總統賴清德今（26）日晚間出席2026歐洲日晚宴。（記者張嘉明攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕總統賴清德今（26）日晚間出席2026歐洲日晚宴時指出，半導體與人工智慧是全球繁榮與民主安全的重要支柱，台灣在高階晶片與AI供應鏈中扮演關鍵角色，並與歐洲企業建立緊密合作關係，未來雙方也將在無人機等領域深化合作，打造可信賴的民主供應鏈，也期待未來推動簽署雙邊投資保障協定及解決雙重課稅問題。

賴清德指出，歐洲日是為了紀念76年前的《舒曼宣言》（Schuman Declaration），透過《舒曼宣言》，世人意識到和平不是理所當然，而是需要透過團結，將和平轉化為共同的責任，才能以合作取代對抗，確保區域的安定與繁榮。當年，歐洲透過共同管理「煤」與「鋼」兩項資源，將潛在的衝突根源，轉化為維繫和平的基礎，在今日充滿變數的國際局勢中，《舒曼宣言》的合作精神正是台歐深化夥伴關係的最佳指引。

請繼續往下閱讀...

賴清德續說，如果說半世紀前，煤與鋼是歐洲和平的基礎；那麼今天，半導體與人工智慧就是全球繁榮與民主安全的重要支柱。台灣在全球高階晶片與AI伺服器供應鏈中扮演關鍵角色。然而，台灣的成功，從來不是單打獨鬥，台灣的半導體生態系結合了歐洲各國頂尖企業的關鍵技術，這不只是產業互補，更是理念相近夥伴共同打拚的成果。在全球重視供應鏈安全與去風險化的趨勢下，無人機等涉及國家安全的新興產業，也成為台歐合作的重要領域，台歐將透過這些具體的產業鏈結，攜手打造安全、多元且可信賴的民主供應鏈。

賴清德續指，從理念相近的戰略合作到具體的產業鏈結，台歐之所以能跨越地理的遙遠距離，正因為彼此擁有堅實的經貿基礎作為後盾。歐洲是台灣最大的外資來源，也是台灣第3大貿易夥伴，不僅歐洲持續投資台灣，台灣也大步邁向歐洲，過去10年，台灣企業赴歐盟國家的投資額大幅成長650%。

賴清德表示，未來期盼歐洲進一步支持與台灣簽署雙邊投資保障協定，並透過更完善的制度解決雙重課稅問題，為彼此創造更繁榮的發展。除了供應鏈與經貿的團結，台灣也對區域和平及普世價值抱持共同的信念。面對威權主義的軍事威脅，台灣始終保持冷靜與負責任的態度，堅定守護台海現狀，並持續強化自我防衛能力。

賴清德表示，台海和平不再只是區域的議題，更是全球議題，也感謝歐洲議會、北約領袖、G7及多個歐洲國家，一再強調印太穩定的重要性，這反映一項清楚的共識「歐洲與印太的安全早已密不可分」，安全防衛如此，全球健康安全更是如此，今年的世界衛生大會（WHA）剛結束，也特別感謝歐盟支持台灣的國際參與，因為健康沒有國界。這份來自歐洲的支持，讓台灣人民感受到我們並不孤單。

賴清德表示，76年前的《舒曼宣言》向世界證明，即使在最黑暗的廢墟中，只要懷抱遠見、團結合作，就能奠定和平的基礎。今天，台灣站在全球民主陣營的最前線，持續作為國際社會中穩定、良善且負責任的力量，雖然處境充滿挑戰，但並不畏懼，因為台灣已經是世界的台灣，在追求自由與和平的道路上，深知理念相近的國際民主夥伴將持續與台灣並肩同行，台灣對民主與自由的信念正是《舒曼宣言》精神的延續，期盼台歐持續深化多元的夥伴關係，讓民主的韌性戰勝威權的擴張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法