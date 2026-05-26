報名秒殺！魏哲家取消出差 明天親自與台積人溝通員工分紅

台積電董事長暨總裁魏哲家。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭厰台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家針對員工分紅一事，將於明天親自與員工溝通，他取消原定的出差計畫，預計明天上午10點舉行溝通會，與員工面對面說明並回答相關問題，採線上報名報名，因各廠區容納人數有限，將依照報名先後順序錄取。由於台積電基層員工相當重視員工分紅權益，據了解，信件寄出後，報名即秒殺，不到半小時即宣告額滿截止，也意味著魏哲家感受員工在網路宣洩不滿聲浪，需出面溝通化解。

魏哲家今天下午透過內部系統寄信給所有員工，說明公司將於5月29日發放分紅獎金，他理解同仁們都相當關心分紅結果，因此，明天（27）日會提前開放查詢系統，讓同仁在上班時即可查詢個人分紅情形。

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魏哲家也感謝各位同仁的努力與貢獻，他表示，公司2026年第一季的分紅相較於去年第一季成長30％。個人分紅金額仍會依職級、年資及考績等因素有所差異，但整體而言，他相信今年整年的分紅成長比例，將高於去年的成長比例。

魏哲家表示，他理解同仁對分紅獎金的重視，也聽到大家聲音，因此取消原定的出差計畫，將在明天上午10點舉辦溝通會，與大家面對面說明並回答相關問題，預計開放各廠區演講廳與會議室等大型會場，限同仁線上報名参加，因各地容納人數有限，將依照報名先後順序錄取。

台積電員工最近在社群媒體「TSMC爆料公社」熱烈討論分紅調降一事，提到魏哲家邀請溝通會，有的覺得董事長把出差計劃排開，很有誠意要談，有的認爲好像沒什麼好談的，「他還在一直跟我喊整年會高於去年….，也只是在轉圈圈，畫大餅，談不出個所以然」。

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