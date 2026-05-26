記憶體股再吹利多漲風！瑞銀調高美光目標價達2倍

瑞銀將美光這家記憶體晶片巨頭的目標價從535美元大幅上調至1625美元，漲幅逾兩倍。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美光科技（Micron Technology）股價在周二（26日）盤前交易中大漲6.3%，報798.37美元。瑞銀將美光這家記憶體晶片巨頭的目標價從535美元大幅上調至1625美元，漲幅逾兩倍，理由是長期供應協議的出現將從結構上改變該公司的盈利面貌。

此外，瑞穗金融集團強調需求前景樂觀，稱「記憶體仍是人工智能的核心基礎，需求在2026至2027年預測期內持續超越供應」。

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瑞銀和瑞穗金融集團的樂觀看法，預計有助於美國、南韓和台灣記憶體產業的看多漲勢。

瑞銀分析師Timothy Arcuri在研究報告中指出，長期協議目前已在記憶體行業大部分領域牢固確立，全行業最多30%的DDR出貨量將以略低於當前水平的價格鎖定。

瑞銀預計，美光科技在同一期間將產生逾4000億美元的自由現金流。新目標價1625美元基於未來12個月市盈率約15倍計算。

瑞穗分析師Vijay Rakesh寫道：「我們認為，目前尚無法清晰預判供需失衡何時終結，因為DRAM及NAND作為人工智能關鍵推動力，需求持久性受到長期結構性利好因素支撐。」

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