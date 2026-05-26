災保法上路4年 上千雇主心存僥倖未加保遭追償4.3億元

災保法上路4年，超過千件未加保遭追償。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕「勞工職業災害保險及保護法（災保法）」111年5月1日正式施行，將勞工全部強制納保，並提供多元加保管道，但仍有雇主心存僥倖，在勞工發生職災後才趕快投保，勞動部提醒，如此不但雇主會遭罰，還會被追償已理賠金額。統計過去4年因未加保發生職災，向雇主追償達1575件、追償金額約4.3億元。

勞動部勞動保險司司長陳美女說明，《災保法》實施後擴大納保範圍，只要是受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數全部強制納保，保險效力自到職當日起算，即使雇主未依規定在勞工到職當日辦理加保，勞工遭遇職業傷病時，仍可依規定請領各項職災保險給付。

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不過，就有雇主刻意不為勞工投保，當勞工發生職災後，才趕快幫勞工投保。勞動部表示，為了防止此類道德危險，即使雇主未依規定為勞工加保，在發生職災後，勞工保險局仍會發給職災勞工保險給付，但相關的給付會向雇主追償，要求雇主限期繳納，並處新臺幣最高10萬元的罰鍰，並公布單位名稱及負責人姓名。

根據勞動部統計，統計自《災保法》上路至今年5月6日止，未加保發生職災，因此向雇主追償的案件有1575件，應追償金額約4.3億元，其中有1127件已繳回、另有193件申請分期繳回，繳回金額已有約2.5億元。因此，448件、約1.8億元仍持續追償中，呼籲雇主勿心存僥倖。

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