永豐銀行續簽團體協約 提高及新增「有薪假」

永豐銀行今天續簽團體協約，提高有薪家庭照顧假至7天、新增7天有薪休養假。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行今（26）日與永豐商業銀行企業工會完成團體協約續簽，於既有穩健的勞資合作基礎上，持續推進員工照護制度。永豐銀行表示，本次續約除延續今（2026）年已推出的「幸福好孕假」及「產後調適假」共8天有薪假別外，進一步提高有薪家庭照顧假至7天、新增7天有薪休養假，同時依循《身心障礙者權利公約》（CRPD）精神，完善職場合理調整措施，強化對員工各生命階段需求的制度支持。

首先，永豐銀行表示，本次團體協約聚焦「三大重點」措施，包括第一、提高有薪家庭照顧假為7天－提高給假天數，強化員工兼顧工作與家庭的彈性；第二、新增7天有薪休養假－針對重大傷病員工有持續治療需求，提供更具延續性的制度支持；第三、落實《身心障礙者權利公約》（CRPD）精神－依循勞動部職場合理調整指引，對身心障礙者、職災勞工及重大傷病復工者，提供適切工作調整措施，保障其穩定就業與職場參與。

請繼續往下閱讀...

永豐銀行指出，從「孕產支持」延伸至「家庭照顧」、「健康復原」及「多元共融」，逐步建構更完整的員工支持網絡，回應同仁人生各階段需求，進一步將員工照護由單一措施提升為系統性制度。

尤其，在少子化、高齡化與職場多元化趨勢下，企業如何兼顧營運與員工照護，已成為永續發展的重要課題，透過團體協約持續優化相關措施，除提升員工支持力道外，亦有助強化組織穩定性與整體競爭力。

團體協約為企業推動員工照護的重要制度基礎，永豐銀行表示，此次續約透過具體措施的調整與導入，持續完善工作、家庭與健康之間的支持機制，並朝向兼顧發展與照護的組織環境邁進，實踐「翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life.」之企業願景。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法