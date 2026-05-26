民眾黨批SIIR補助獨厚蘇巧慧妹 經部打臉：核定補助家數高達2551家

民眾黨立委洪毓祥等人今（26）召開「抓到了！蘇巧慧家族鍊金術大解密」記者會，質疑蘇巧慧胞妹公司連獲國家投資。（記者陳治程攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕）民眾黨團指出民進黨立委蘇巧慧妹妹蘇巧純在擔任「曠世智能」營運長期間獲得經濟部商業署補助120萬元，質疑經濟部未落實利益迴避。經濟部回應，SIIR計畫每年核定補助約80案至100案，自2006年至2025年間共促成1萬391家提案，核定補助2551家，相關補助案計畫皆按審查程序辦理，參與審查委員也皆依規定簽署利益迴避同意書，「僅憑單一個案獲得補助，來進行過度延伸，實屬不當的連結」。

針對曠世智能公司獲得經濟部商業署「服務業創新研發計畫」（SIIR）補助一事，經濟部商業署今（26）日說明，「相關補助案皆按程序進行」，SIIR計畫受理申請後，需經資格審查、外聘委員書面審查，以及簡報會議審查。核定計畫後，執行期間每月會追蹤計畫執行進度，並經期中、期末邀請外聘委員審查，其中參與計畫審查委員皆依規定簽署利益迴避同意書，後續計畫經費核銷亦需經會計師查核方能結案。

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商業署強調，SIIR計畫由來已久，並無特殊，SIIR計畫每年核定補助約80案至100案，自2006年至2025年間共促成1萬0391家提案，核定補助2551家。計畫均依前述程序辦理，不僅申請與執行成果需經外聘委員審查，經費執行也經會計師查核，具有相當的公信力。

商業署表示，「僅憑單一個案獲得補助，來進行過度延伸，實屬不當的連結」。另2024年補助曠世智能執行的案件，已依照相關程序辦理，並在2024年11月30日結案，該案款項核銷也經會計師查核。

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