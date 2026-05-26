AI趨勢反轉向下？4月製造業生產低於預期 經部點出主因

統計處今公布今年4月製造業生產指數127.81，寫歷史第3高，年增15.13%，不但是連續26個月正成長，也在去年關稅暫緩期拉貨潮的高基期下維持兩位數成長。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕統計處今公布今年4月製造業生產指數127.81，寫歷史第3高，年增15.13%，不但是連續26個月正成長，也在去年關稅暫緩期拉貨潮的高基期下維持兩位數成長，表現其實不俗。然而，4月製造業生產表現不如上月原先預期，經濟部對此釋疑，主因是電腦電子光學製品業「產品調配」的組合差異所致，廠商按照客戶需求調整生產節奏，但由於伺服器生產規格差異大，並非AI（人工智慧）暢旺趨勢反轉向下。

4月工業生產指數125.63，年增14.16%，4月份製造業生產指數127.81，年增15.13%，兩指數皆寫歷史第三高紀錄、歷年同月新高，連續26個月正成長。累計今年前4月，工業生產增加21.13%，其中製造業增加22.71%，成長幅度逾2成。

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4月製造業生產指數略低於上月預估，統計處副處長陳玉芳說明，主因是電子零組件業與電腦電子光學製品業因「產品調配」所致，並非AI暢旺趨勢已反轉向下。電子零組件業是部分廠商按客戶需求調整生產步調，電腦電子光學製品業則因伺服器生產規格差異大，按客戶需求調整生產節奏，因組合差異導致年增幅度下降。

陳玉芳續說，雖製造業生產指數4月增幅不如預期來得高，但指數仍寫歷史第3高，歷年單月前兩高依序是今年3月與去年12月，除AI需求強勁外也與季底效應與年底旺季有關，而4月製造業在去年關稅豁免期拉貨潮的高基期下仍維持兩位數成長，其實表現不錯，電腦電子光學製品業年增幅雖不如近半年來三位數增長，但成長幅度也高達85.4%。

資訊電子產業方面，AI、新興科技應用需求強勁，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業分別年增11.47%及85.4%。傳統產業方面，受市場需求不佳及客戶下單保守影響，化學材料及肥料業年減10.01%、汽車及其零件業年減2.93%；基本金屬業則因低基期與客戶回補庫存，年增2.08%；機械設備業受惠半導體業者擴增產能，年增9.69%。

陳玉芳指出，目前來看外銷訂單接單仍非常暢旺，下半年也有新一代伺服器推出，台灣在全球AI供應鏈佔有關鍵一席，在整體AI需求浪潮下仍看好製造業生產表現。

統計處預估，5月製造業生產指數落在133.8至137.8，年增8.4%至11.6%。針對5月估值年增幅度微幅收斂，陳玉芳說明，主因去年高基期因素影響估值，去年4月後有關稅暫時豁免期間的拉貨潮，當時製造業生產指數也處在高檔。

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