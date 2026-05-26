中科管理局舉辦招商說明會 強調中科已穩居兆元園區

中科管理局舉行招商說明會，吸引多家國內外潛在投資廠商約百人與會。（中科管理局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科管理局於今日在中興園區成功舉辦招商說明會，吸引多家國內外潛在投資廠商高階主管等百餘人與會；中科管理局長許茂新表示，近年來在半導體、精密機械、生物醫藥及光電產業的相輔相成下，年總產值已穩居兆元園區，成為全球高科技供應鏈中不可或缺的戰略核心。

今天的活動由許茂新主持，不僅全面介紹中科的投資利基與入區條件，還特別邀請了中衛發展中心黃國峰顧問進行「國際情勢應變之產業韌性轉型策略」專題演講，並由國發基金專案辦公室深入介紹了國發基金直接投資方案。

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許茂新表示，中部科學園區近年來在半導體、精密機械、生物醫藥及光電產業的相輔相成下，年總產值已穩居兆元園區，進駐廠商家數及就業人數均雙雙於 2025 年再創新高，成為全球高科技供應鏈中不可或缺的戰略核心。

許茂新強調，中科園區是最受工程師青睞的工作點，擁有優越的地理環境、便捷的生活機能與交通網絡，是設立企業的理想之地。

此外，中科管理局還介紹各園區的特色與優勢，包括位於彰化的二林園區，擁有中台灣區域內最寬廣的建廠用地，土地租金僅 12.62 元/㎡，對於中小型企業，標準廠房也將在今年第三季正式啟用，該園區的聯外交通設施也正積極改善，除縣道拓寬與公共交通接駁外，台 76 快速道路的延伸線工程預計今年完工，將為廠商提供更佳的設廠條件，而位於雲林的虎尾園區則以標準廠房為主，且該園區鄰近高鐵雲林站，交通極為便利。

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