臺馬二號海纜完成搶通！東引通訊恢復正常 數發部揭後續工程

臺馬二號海纜已完成修復，東引地區通訊服務恢復由海纜傳輸。（截自數發部官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部表示，昨（25）日晚間接獲中華電信通報，臺馬二號海纜已完成修復，東引地區通訊服務恢復由海纜傳輸。

數發部指出，臺馬二號海纜於115年3月7日，在距離沙崙23.6公里處發生全斷障礙，經搶修後已於昨日完成搶通，東引通訊服務已恢復由海纜傳輸。

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此外，數發部也說明，臺馬二號海纜另於114年10月7日，在距離淡水沙崙約180公里處曾發生部分芯線受損情況。不過，剩餘芯線仍足以支應馬祖尖峰時段使用，因此未影響正常通訊。若海象條件許可，預計最快可於115年11月30日完成修復。

數發部表示，將持續秉持「備援再備援」原則，強化離島通訊網路韌性，包括在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援與應變機制，提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾日常通訊不中斷。有關海纜障礙、維修與修復資訊，均會公布於數發部官方網站，呼籲民眾勿輕信網路傳言或散布不實資訊。

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