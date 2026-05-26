利用避稅天堂控制2.5兆美元海外資產 中國資本迂迴收購、引發「創新逆流」

包括英國礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）與丹麥家電品牌鉑傲（Bang & Olufsen），背後都證實有中國資本透過離岸公司進行實質持股。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕前Google執行長、美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）主席施密特曾警告，中國正實施國家級戰略，藉由投資與人才引進等方式，吸收海外技術。這項警告如今已成為現實，中國利用資本進行的「技術掠奪」，正引發全球對「中國式國家資本主義」的高度警惕。

南韓「朝鮮日報」26日報導，美國國家經濟研究局（NBER）最新論文《中國的全球所有權》（China’s Global Ownership）指出，中國資本持有的海外企業總資產，已從2012年的5510億美元，暴增至2021年的2.5兆美元，其中84％處於中國資本的實質控制下。若將範圍擴大至包括台灣、香港、澳門在內的「大中華區」，其控制資產規模更高達3.3兆美元，穩居全球第2。10年間，中國控制的海外資產年均成長率高達20％，遠超美國的7％。

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報告揭露，中國大量利用開曼群島與百慕達等避稅天堂，進行迂迴投資。追蹤實質所有權結構發現，中國控制的6242家海外企業（持股10％以上）中，有37.7％至少經過一家避稅天堂的仲介法人。這種模式使得官方的外國直接投資（FDI）統計嚴重低估中國的實際影響力，包括英國礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）與丹麥家電品牌鉑傲（Bang & Olufsen），背後都證實有中國資本透過離岸公司進行實質持股。

在資金流向上，中國資本高度集中於已開發國家的戰略產業。2012年至2021年間，近8成投資集中在歐洲與北美地區，並鎖定製造業、科技專業服務、能源與資訊通訊等領域。這與「中國製造2025」戰略方針相符，顯示中國跨國資本流動具有強烈的國家主導性，實為貫徹國家產業政策的工具，而非單純考量市場商業邏輯。

報導指出，此舉引發令歐美國家擔憂的「創新逆流現象」（innovation spillback），亦即海外創新技術被大量移轉至中國總部，而未造福當地。研究顯示，中國大型企業在收購已開發國家企業的當年，其平均專利申請量激增204％，中國國營企業的增幅更高達驚人的4.4倍。

然而，被收購的當地企業卻未蒙其利。這些外國企業的專利數量不僅並未顯著增加，總資產報酬率反而下滑1.1個百分點；儘管中國資本使其研發支出平均增加6.6％，卻未帶動產出成長，反而伴隨著獲利能力的顯著衰退。此外，研究更發現，一旦中企在特定產業的占比擴大，當地競爭對手的研發投資便會隨之縮減，恐對投資對象國的長期生產力造成嚴重衝擊。

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