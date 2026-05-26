迎廣今年營運逐季向上 拓展馬來西亞產能

迎廣今日舉辦法說會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠迎廣（6112）今日表示，為支應客戶的伺服器系統組裝需求，今年將推進產能倍增計畫，主要將在馬來西亞廠擴增產能，因此今年資本支出約會達7至8億元；因伺服器需求強盛，迎廣也估今年營運有望逐季向上，下半年將優於上半年。

迎廣第一季營運表現強勁，營收8.39億元、年增21%，毛利率達38%，表現亮麗，稅後淨利1.23億元、年增183%，每股稅後盈餘（EPS）1.33元。且首季伺服器營收比重達到69.55%，主因是AI需求提升，法人預估，今年迎廣伺服器營收佔比有望達75%。

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針對產能提升計畫，迎廣目前的產能主要位於台灣，不過受客戶系統組裝需求顯著提升，該公司指出，為解決系統組裝產能瓶頸，馬來西亞廠將在下半年投產，不過初期會以在地新客戶為主，未來隨輝達（NVIDIA）新平台推出，以可能隨需求擴增機構件等其他產能。

不過，近期因戰爭波動等因素，原物料多見漲價潮，迎廣表示，有感覺到鋼材、塑化料漲價，儘管客戶訂單逐季增溫，但缺料中會影響到供應鏈，迎廣也正持續觀察產業狀況與對營運表現的影響。

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