防洗產地！海關查核3.6萬筆輸美貨物 自貿港區檢舉獎金最高480萬

財政部關務署表示，檢舉自貿港區洗產地，每案最高獎金480萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為嚴防自由貿易港區淪為「洗產地」管道，財政部關務署表示，自2025年9月起提供檢舉獎金，每案最高480萬元，鼓勵民眾提供具體事證，踴躍檢舉不法。根據統計，自2025年4月1日至2026年5月17日，已查核輸美貨物3.6萬筆，移送經濟部貿易署共354筆、裁處200筆；另，自由貿易港區也查獲2案，正由海關裁處中。

關務署副署長趙台安說明，因應美國對等關稅政策，海關自去年4月成立強化違規轉運查核小組，截至今年5月17日，已查核3萬6273筆輸美貨品，查獲課稅區及保稅區疑涉違規轉運移送貿易署裁處共354筆，貿易署已裁處200筆，合計裁罰金額4643萬元。

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關務署表示，因美國對中國及部分國家輸美貨品加徵高額關稅，為避免這些國家產製貨品偽標為台灣產製後輸往美國，海關已採取事前嚴防、事中嚴查及事後嚴處的「三嚴」措施，並持續精進相關作為加強查察。民眾若發現自貿港區事業疑似洗產地行為，主動檢舉並提供具體事證，可依「財務罰鍰處理暫行條例」提撥財務罰鍰淨額20％做為獎金，每案最高獎金480萬元。

關務署呼籲，反洗產地行為、擦亮MIT（台灣製）招牌，共同維護我國整體經貿利益，業者應自律並遵守產地相關規範，切勿違規轉運。海關除持續加強查緝力道外，也希望社會大眾發揮監督力量，主動檢舉不法情事，公私協力共同維護公平貿易秩序，所有檢舉資料海關均依法嚴格保密。民眾若有相關疑問，可撥打海關檢舉專線「0800－003131」或「（02）2550－8097」。

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