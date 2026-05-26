台積電內鬼洩密案 陳力銘等3人上訴、其餘被告不上訴確定

台積電前工程師陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕台積電離職工程師陳力銘至東京威力公司任職後，涉勾結台積電工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑，竊取台積電2奈米及更先進的14埃米製程等機密；陳力銘因此判刑10年、陳韋傑判刑6年，刪除陳力銘所傳檔案涉滅證的東京威力高階主管盧怡尹，雖獲判緩刑，但要支付公庫100萬元，雖高檢署不上訴，但3人已提上訴，將由最高法院審理；其餘被告吳秉駿、戈一平及東京威力不上訴而判決確定。

據了解，高檢署是認為智慧財產及商業法院判決罪刑相當、量刑妥適，對被告已收警惕之效而決定不上訴；因未盡監督、防止之責的東京威力，被判處罰金1.5億元，條件是支付台積電1億元、公庫5千萬元，由於該公司認罪且母公司已與台積電和解，已接受法院量刑未提出上訴。

至於陳力銘、否認犯罪被判刑6年的陳韋傑，及滅證罪認罪而被判刑10月、緩刑3年但要支付公庫1百萬元的盧怡尹，因認量刑過重或支付公庫金額過高等原因而上訴。

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另外，均認罪而被判刑3年的吳秉駿撤回上訴；判刑2年的戈一平因上訴期間屆滿未提出上訴，2人均已判決確定。

檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，該公司行銷及產品經理陳力銘，為了切入二奈米製程，以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，並為了改善機台良率、希望通過測試等原因，2023年8月找上前同事吳秉駿、戈一平幫忙，約在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面，並說服兩人打開公司配發的筆電登入系統，持手機翻拍「Security B或C」等級的製程或實驗結果機密。

檢調發現，2024年底測試沒過關而「掉單」後，陳為求翻盤或尋求其他蝕刻機站點供應資格，而持續犯行至去年5月止。不僅如此，他還透過陳韋傑取得14埃米製程秘密，用意是探尋及評估東京威力在此部分的市占率，以擬定未來的行銷策略。

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