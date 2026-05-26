8年來面試只靠「同1招」 她一路成功跳槽、獲加薪背後秘密曝光

Kendall McGill分享自己的求職技巧。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名32歲專案經理，8年來靠著同一份「5分鐘面試簡報」，多年來成功拿下多份工作，甚至連最近一次內部轉職，也因此順利加薪5%。他透露，自己從2018年開始，每場面試幾乎都使用同一套簡報，不但能快速展現實力，也讓主管留下深刻印象。

《商業內幕》報導，Kendall McGill分享自己的求職技巧。她表示，自己原本在一家零售藥局公司擔任專案經理，但因為對工作感到厭倦，幾個月前開始尋找新機會，最後成功轉調公司內另一個專案經理職位，雖然職等相同，但薪資仍增加5%。

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McGill認為，自己能順利獲得新職位，關鍵就在於多年來持續使用的一份面試簡報。她透露，這個靈感來自大學同學，2018年為了進入企業工作時首次嘗試，之後便一路沿用至今。

她表示，自己不希望在面試時緊張失常，因此選擇用簡報幫助自己有條理地表達，同時也希望與其他求職者做出區隔。她認為，很少有人會在面試時準備包含作品集與STAR格式案例分析的完整簡報，因此更容易吸引面試官注意。

所謂STAR格式，是透過「情境（Situation）、任務（Task）、行動（Action）、結果（Result）」來整理工作經驗與成果的一種面試回答技巧。

McGill指出，自己的簡報內容其實多年來幾乎沒有太大改變，因為大部分面試問題本質上都相當類似。她通常會在面試開始時詢問對方，是否能分享螢幕展示一份5到6分鐘的簡報，而至今從未遭到拒絕。

簡報第一頁會先介紹自己，並說明為何適合該職位；接下來幾頁則整理過去待過公司的工作成果與專案經驗。她還會替每段經歷設定主題名稱，例如曾在某大公司工作時，就以「高壓環境與強勢人格」作為標題。

此外，簡報最後還會附上自己熟悉的工具與平台，以及「30、60、90天計畫」，說明進入新職位後前3個月的工作目標，希望藉此與公司建立對工作成果的共同期待。

McGill也提到，每次面試結束後，她都會在感謝信中附上簡報與履歷，方便主管再次查看。她認為，主管們通常會欣賞這種「提前做好準備」的態度，也能從中看見她的自信與簡報能力。

對於正在找工作的人，她也分享自己的心得表示「你不可能只靠一次面試就成功，但你必須每一次都拿出最好的狀態，不斷嘗試，最後總會有結果。」

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