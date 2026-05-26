近9成多元計程車駕駛 盼法規開放同時加入多個叫車平台

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，台灣叫車平台駕駛高度重視工作彈性與收入機會。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕Bolt 叫車平台委託台灣趨勢研究公司進行多元計程車駕駛問卷調查，結果顯示，近9成駕駛希望法規鬆綁，期盼未來可同時加入多個車隊或平台，以提升接單彈性與收入穩定度。

本次調查於2026年3月至4月期間進行，共訪問500位與數位叫車平台合作的台灣駕駛，針對駕駛工作型態、收入狀況，以及對現行「單一車隊」制度的看法進行分析。

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Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，數位叫車平台已成為不少駕駛的重要收入來源。約有 64.6%的受訪者表示，駕駛工作已是其主要職業；另有41%表示，平台收入占其家庭每月總收入超過75%。

超過7成受訪駕駛認為，透過數位叫車平台工作，有助於提升家庭經濟穩定性。其中，「工作時間彈性」更是多數駕駛投入此工作的主要原因，79.2%受訪者將「可自由安排工作時間」列為最重要因素。

調查也顯示，駕駛對於「多平台／多車隊合作」抱持高度支持態度：89.6% 希望未來能同時與多個車隊或平台合作；90%認為現行「單一車隊」制度限制駕駛僅能使用單一平台，並不公平。

87.4%支持修法開放駕駛加入多個車隊；85.8% 認為若可跨平台接單，將有助縮短乘客等候時間、提升整體服務品質，同時提高收入穩定性，超過77%的受訪者表示，多平台接單有助增加整體收入；另有74.2% 認為，當單一平台需求較低時，可透過其他平台補足接單空缺。

現行制度對收入的影響也相當明顯。近89%駕駛表示，曾因所屬車隊派單量不足而影響收入；85.4% 則認為現行規範限制了自身的收入成長空間。

另一方面，駕駛也高度重視平台工作所帶來的自主性。高達 93.6% 的受訪者表示，平台工作讓他們能自主決定工作時間與接單量。

曾憲竑表示：「此次調查結果反映出台灣駕駛高度重視工作彈性與收入機會。許多駕駛希望能更有效因應市場需求波動、兼顧家庭生計，同時保有自主安排工作的彈性。

駕駛普遍認為，若能提升跨平台合作彈性，除了有助駕駛收入穩定，也有機會進一步提升乘客的叫車效率與服務品質。

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