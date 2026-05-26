樹立公司治理標竿!

元大金、元大期蟬聯證交所評鑑前5%。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕秉持金融業最高公司治理標準，元大金（2885）今年再獲證交所第十二屆公司治理評鑑前5%，元大金第十度獲此殊榮，而元大期（6023）更連續12年入榜，為全臺唯一蟬聯此殊榮的期貨公司，也是唯一的金融業者。

對瞬息萬變的政經環境，元大金持續健全永續金融發展，提升審計品質及永續資訊品質、積極與利害關係人溝通及強化董事會結構與運作，獨立董事占全體董事超過40%，女性董事占比逾三分之一，加計集團國內子公司，女性董事占比逾三分之一以上的家數高達10家，實踐董事多元化政策，並通過中華公司治理協會「CG6014（2023）公司治理制度評量」特優認證。

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在永續發展策略方面，元大金積極接軌全球淨零趨勢，蟬聯7年Dow Jones Best-in-Class（DJBIC）「領先全球指數」與「領先新興市場指數」成分股雙榜，連7年入選標準普爾全球（S&P Global） 永續年鑑（The Sustainability Yearbook），四度獲綜合金融組全球前1%。

元大期貨長期深耕公司治理，自2024年5月31日起持續為MSCI臺灣小型股指數成分股之一，展現誠信經營與永續治理的卓越表現，將持續秉持「恪守遵法、嚴謹風控、永續經營」的核心價值，積極強化公司治理，深化風險管理機制，同時推進國內外市場布局，將ESG永續經營理念深植於企業DNA中，致力成為亞洲地區最值得信賴的期貨商。

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