輪胎大廠正新董事改選 羅才仁重掌董事長

輪胎龍頭大廠正新橡膠（2105）今日召開股東常會，順利完成董事會全面改選，新一屆董事會由創辦人羅結家族成員與資深專業經理人共同擔綱，推舉羅結次子羅才仁（中）回鍋接掌董事長。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕輪胎龍頭大廠正新橡膠（2105）今日召開股東常會，順利完成董事會全面改選，新一屆董事會由創辦人羅結家族成員與資深專業經理人共同擔綱，推舉羅結次子羅才仁回鍋接掌董事長、副董事長由原總經理李進昌升任；總經理職缺則由羅家第三代生力軍羅元隆接掌。

本屆董事會並將獨董增加至4席，董事當選名單分別為羅才仁（董事長）、李進昌（副董事長）、陳榮華（前董事長）、陳秀雄（總裁）、曾崧柱（美利達董事長）、羅元隆（新任總經理）、陳涵琦（一般董事）。

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獨立董事陣容分別為吳中書（台灣經濟研究院董事長）、朱博湧（中太陽光科技董事長）。新任獨董－許恩得、林（㨗）忠（正新橡膠薪酬委員）。

正新表示，本次新高層團隊具備「專業、實務、國際化」三大正面優勢，有助於正新在穩健中加速創新，面對全球輪胎市場激烈競爭，正新新經營團隊已訂定四大核心成長引擎：

1.打入歐洲高階汽車供應鏈：瑪吉斯持續深化與全球車廠的合作，產品已配套 BMW 德國原廠 1、2 系列轎車、BMW Group MINI 車系，以及福斯多款德國出廠新車；重機胎 MCR 系列亦獲 BMW F800GS 等多款重機指定使用，產品性能深受國際車廠肯定。

2.開發高性能輪胎、高附加價值產品

3.重兵布陣印度與印尼（雙印市場）：台灣市場規模有限，新團隊將依循「傳承與國際化」大方向，持續加大對印度與印尼這兩個全球機車及汽車成長速度最快市場的滲透率，以全球化的宏觀戰略分散地緣政治風險，拓展下一波營收高峰。

4. 用數位化方式開發運動及競賽型輪胎，使公司持續保持領先。

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