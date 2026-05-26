因應全球經濟變動力挺傳產 高市經發局：「雙金」免繳一年

高市經發局今宣布，將依循經濟部近日修法彈性方向，啟動未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金（雙金）優惠調整，規劃今年度（115年度）納管及特定工廠相關費用「全面免繳一年」。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應全球經濟局勢變動，高市經發局今宣布，將依循經濟部近日修法彈性方向，啟動未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金（雙金）優惠調整，規劃今年度（115年度）納管及特定工廠相關費用「全面免繳一年」，待中央核定後實施。

此外，高市府同步透過「擴大環境改善項目補助」雙軌並進，全力支援企業軟硬體改善，包括原有廢污水、污染防治等項目，擴大認列消防水源、節能變頻器等設備，最高補助150萬元，攜手中央政策全力助攻中小企業挺過轉型陣痛期。

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市長陳其邁表示，高雄作為金屬製品製造業重鎮，近年受國際情勢影響，傳統產業正面臨嚴峻挑戰，針對經濟部近期於特定工廠登記制度法規鬆綁，高市府高度認同並率先響應。

過去業者每年須繳納費用，依工廠規模大小認定約為2萬至10萬元不等，高雄將實施115年度「全面免繳一年」，全力協助在地業者減輕營運壓力，共同挺過國際經濟局勢變動的考驗。

經發局說明，為實質減輕業者營運壓力，市府團隊規劃為期1年的雙金免收優惠，適用對象涵蓋納管工廠及取得特定工廠登記者；為減輕業者個案申請之繁瑣程序，今（115）年度未繳納雙金之業者得免繳，已繳納業者、明（116）年可全額折抵。

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